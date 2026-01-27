從悄悄變喘到急性插管僅數小時 醫師解析新一代長效型強心劑臨床定位

【健康醫療網／記者林則澄報導】心臟衰竭是長者的疾病？也許這是民眾的直覺印象！亞東醫院近日通過美國心臟協會認證，成為全亞洲第一間獲認證的「全方位心衰竭中心」，長期以來也累積豐富的心衰竭臨床照護經驗。根據其院內數據統計台灣近年因心衰竭住院的個案數持續上升，且不少人其實在症狀不明顯的階段就已悄悄出現警訊。他提醒，該病常見警訊大致可用「喘、腫、累」劃分，急性惡化的速度可能比民眾想像更快，及早就醫才是關鍵。

發病年齡有性別差異 男性較早、女性較晚

許多研究與臨床觀察提到，男性心臟衰竭發病年齡多在45歲以上，女性則多在55歲以上，平均年齡約為60歲，多數患者同時合併三高等慢性病。亞東醫院心臟內科主治醫師黃繼正以流行病學與健保資料庫分析，該病目前在台灣一年估計有超過12萬住院人次，盛行率約為1.4%，因人口老化影響，未來10年盛行率可能再增加。

「喘、腫、累」是關鍵 恐幾小時內變嚴重

黃繼正醫師表示，心臟衰竭常見症狀可用「喘、腫、累」作為口訣，且急慢性惡化的速度差異很大，其中慢性心臟衰竭多屬於微血管受損類型，常不會立刻察覺自己生病，可能幾天後才有症狀，而氣溫變化、重症感染等則皆可能誘發急性惡化，可能在幾個小時內就從發喘到送急診，嚴重時甚至需插管。

黃金救援期難用「固定數字」概括 醫籲越快越好

黃繼正醫師表示，臨床上心臟衰竭多屬於血氧灌流不足的狀態，病程會因年齡、心肌受損程度等因素而有不同，嚴重時可能以幾個小時的速度惡化，直至心臟停止跳動後，幾分鐘內就可能造成腦部與多器官缺氧，但該病很難給出「超過某時間治療就沒生存希望」的數字，仍呼籲及早治療、越快越好。

三大類治療：藥物、器械、移植與人工心臟

黃繼正醫師表示，對心臟衰竭治療，目前可分為三大類。第一類是藥物，部分已被證明可改善長期預後，患者需規律服用，以免失去延緩疾病進程的機會，而臨床上以強心劑多為急救時的關鍵角色；第二類是器械輔助，急性期常見的有主動脈內氣球幫浦（IABP）、葉克膜（ECMO）等，慢性期則包含植入式心臟去顫器（ICD）、雙心室節律器（CRT）等，目前健保主要給付葉克膜與主動脈內氣球幫浦；第三類是心臟移植與人工心臟，多屬於不得已才會考慮的後線選項。

短效強心劑需連續輸注 醫解析救援重點

此外，黃繼正醫師說，心臟衰竭急性期常見的短效強心劑，多用於患者休克等相關狀況，半衰期約1小時，臨床上通常以連續輸注方式使用，以免藥物濃度下降，這類藥物多與刺激腎上腺素系統相關，讓血管收縮後增加心臟血氧輸出功率，心跳才能更快，幫助血液送到腦部等重要器官，避免缺氧造成不可逆傷害。

廣告 廣告

長效強心劑半衰期較長 機轉不同

至於新一代長效型強心劑的作用方式與短效強心劑略有不同，他表示長效型強心劑的藥物半衰期約80小時，在人體內代謝較慢，這類藥物多透過周邊血管舒張，使心臟對抗血流阻力變小，更有利於輸送血氧，但血管舒張過度會讓血壓過低，血液可能無法送到腦部，所以劑量上需謹慎調控。

不過，黃繼正醫師提到，新一代長效型強心劑因屬於自費藥物，目前臨床使用比例不高，部分觀察性研究顯示，使用長效型強心劑的個案在存活率、住院天數可能與短效強心劑有差異，但仍需更多研究佐證，這類藥物更像是急重症時最線的藥物選項之一，後續是否要走向更進階的器械輔助或心臟移植，仍取決於患者病情嚴重度。

強心劑不會「讓心臟變強壯」 定位仍須謹慎解讀

黃繼正醫師強調，「強心」的中文名稱可能讓民眾誤以為這類藥物「可讓心臟變強壯」，但治療核心其實是搶救心臟的血液灌流，以爭取黃金救命時間，因此不論長短效強心劑，醫療人員在對家屬說明時，都不會把藥物描述成「施打就能活命、不施打就會死亡」。

出院不是結束 醫病合作助降再住院風險

黃繼正醫師表示，心臟衰竭患者在急性期穩定後，院方通常會提供手冊作為返家後的照護須知，同時個案管理師也會協助衛教，協助配合藥師、營養師、護理師，及復健科醫師與物理治療師的指引，熟悉用藥與日常飲食管理，並將「規律追蹤」變成生活的一部分。

【延伸閱讀】

50多歲男急性心衰竭患者合併肺水腫 新型強心劑穩定病況

【健康Live直播】莫名喘、疲倦可能是心衰竭警訊？專家談目前治療新趨勢



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67443

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw