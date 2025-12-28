從愛抱怨到選擇沉默？為何長大後變得安靜「一句話」戳中上班族心聲

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

近日有網友發文寫下短短幾段文字，道出對成長的體悟，沒有抱怨、沒有指責，卻讓無數人看完後久久說不出話。貼文曝光後迅速在社群間擴散，不少網友直言，「這根本不是一篇文，是現在的我。」、「抱怨完，事情依然沒有解決，還是要去做。抱怨只是一種舒發，但對事情沒有幫助」。

原PO發文寫下短短幾段文字，道出對成長的體悟，沒有抱怨、沒有指責，卻讓無數人看完後久久說不出話。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「我終於懂為什麼大人都那麼安靜」為標題發文，自己年輕時總覺得大人很無聊，不聊天、不分享、不訴苦，好像只是機械式地活著。直到自己一步步走進職場、生活責任逐漸堆疊，才明白不是不想說，而是「真的沒什麼好說的了」。原PO寫道，就算說自己很累，也沒有人能替你把事情做，就算說自己很難過，隔天鬧鐘還是會準時響起。

原PO坦言，「講出來的那一刻會輕鬆一點，但事情一件都不會少。」久而久之學會閉嘴，並不是變成熟了，而是已經懶得再期待被理解。有些情緒只能留在洗澡時崩潰，有些眼淚只能在關燈後流完，天亮後，仍得裝作一切正常。

貼文曝光後，引發大量共鳴，「抱怨也很累人，對方要接你的情緒，如果找到不對的人抱怨，可能雙方都累，也可能事情被傳出去害死自己」、「因為發現自己很討厭一直抱怨的人，與其抱怨不如想想怎麼把事情做好」、「所以大家都是長大後才理解章魚哥」、「負面情緒會影響身邊的人所以選擇戴上面具。你一定是個善良的人，但請保護好自己」。



