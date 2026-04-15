從感謝到翻臉只要幾句話 作家開酸：李貞秀「彈性」讓人發寒

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台灣民眾黨中央評議委員會13日決議，開除不分區立法委員李貞秀的黨籍。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，連日登上多個政論節目爆料，引發政壇關注。對此，知名歷史作家李文成昨（14日）晚間於臉書發文，針對相關現象提出觀察與評論。

李文成表示，共產黨在政治操作上向來具備高度彈性，能夠透過靈活變換陣營、立場與力道，在不同群體之間「左右橫跳」以換取聲量與影響力。他指出，其策略核心在於「拉攏次要敵人、打擊主要敵人」，並在不同階段清楚界定主要對手。

他進一步指出，一旦與其合作過程中留下痕跡，日後都可能成為被反擊的破綻，「在有需要的時候對你爆破」。他提醒，面對這類政治操作，社會應提高警覺，「台灣人真的要對中國人有更高的警戒心才是」。

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李文成也以具體行為為例指出，有些人一方面不斷強調自身的善，甚至將宗教掛在嘴上，合理化自身行動，另一方面卻能在短時間內態度丕變，從感謝他人栽培，轉而痛批對方為偽君子，這種高度「彈性」的表現令人不寒而慄。

他最後直言，「白話文翻譯：李貞秀爆破的行動，只讓我覺得這個人很可怕。」

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