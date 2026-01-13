從戒嚴到AI辦案 桃警兩副局長榮退見證台灣治安變遷
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者曾增勳
桃園市警局副局長陳武康、劉印宮兩人即將在本月16日屆齡退休，雙雙在從警生涯圓滿功成身退，市長張善政將接見兩人感謝和祝賀，市警局同仁離情依依，陳武康、劉印宮兩人警界生涯為桃園升格前後的治安工作做出許多貢獻，兩人今天在退休前分別寄語「警察工作唯向前看、絕不往後看」「一日為警察終身愛警察，把警察當志業」。
陳武康、劉印宮兩人從警在桃園縣警局升格到市警局過程，為桃園治安工作付出許多心力，兩人從警資歷完整，尤其在桃園的歷練發展頗多相似，如今連袂屆退也是緣分。陳武康警大48期畢業，從戶政事務所主任幹起及警界基層做起，歷練縣級分局長、市警局公關室主任及分局長、苗栗縣警局長，至桃園市警局副局長；劉印宮警大52期畢業，從基層派出所長幹起，歷練縣級分局長、市警局公關室主任及分局長、屏東縣警局長，至桃園市警局副局長。
陳武康從警43年，從官校畢業就到桃園歷練「對桃園有深刻的感情」，陳武康表示，從警生涯抱持「向前看、絕不往後看」信念，以做好警察勇者具備專業、擔當和帶領團隊穩定、重視職場安全為職志，回桃園擔任副局長3年來，在市府支持下督導改善同仁的職場工作及生活環境，警察工作繁重，他覺得照顧同仁職場安全，才對得起同仁背後默默支持的家屬，也是他一路走來不敢或忘，如今警察職場和生活有所改善，他與同仁的努力也不愧於心。
劉印宮從警40年，從警走過戒嚴到解嚴，看到警察從「人民的保母到人民的朋友、到警察是人民的公僕」角色轉變，從早期警察工作24小時待命時間長，如今講職場友善環境，看到警察作法從土法煉鋼到現今AI科技運用，走過心路歷程頗多感觸，劉印宮說，奉獻警察工作一輩子在外勤，從南到北，他最遺憾是父母親過世卻不在身邊，警察工作對家庭、生活和心理有很大影響，所幸他在從警工作做的還圓滿、也無愧於心，「一日為警察終身愛警察」，唯有把警察當志業、而非當職業，才會全心投入，警察治安才能愈來愈好。
