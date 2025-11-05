從戰力外到最佳進步獎 李吳永勤證明自己站穩富邦悍將主力牛棚

富邦悍將投手李吳永勤今（5）日站上中職頒獎典禮舞台，收下「年度最佳進步獎」。圖／中職提供

富邦悍將投手李吳永勤今（5）日站上中職頒獎典禮舞台，收下「年度最佳進步獎」，一年前還被中信兄弟釋出的戰力外球員，如今卻成為悍將牛棚穩定戰力。李吳永勤說這是對自己的肯定。

李吳永勤受訪透露，頒獎那刻其實很想哭，「但想到自己打扮得這麼帥，不想讓眼淚破壞造型。」今年是李吳永勤職棒生涯邁入第九年，總算迎來最亮眼的收穫，「能撐過來真的不容易，也很感動。」

回顧這段歷程，李吳永勤2016年以第八輪被中信兄弟選中，長期徘徊一、二軍之間，至去年為止僅登板21場。被戰力外後，轉戰富邦悍將延續職棒路，結果繳出生涯代表作，56場出賽、42.1局投球、2.76防禦率與15次中繼成功，成為「李吳全勤」。

李吳永勤說，場上的霸氣並非突然出現，「以前在二軍打關鍵戰也會吼，這是自信的展現。」，李吳永勤感謝兄弟時期累積的經驗與教練團指導，「那些年學到很多，今年能在富邦展現出來，是之前沒做到的事。」

談到未來，李吳永勤表示，明年會先求穩定，也希望能挑戰中繼王，「我會繼續努力維持在一軍的位置。」

頒獎致詞時，李吳永勤特別提到一個遺憾，陪他走過低潮的太太，今天無法入場見證時刻。「我前天才知道這次典禮眷屬不能入場，她很想來。」李吳永勤說，「我跟她說，如果我真的得獎，我想講出來。」



