從戰場到藍海：台灣無人載具結盟成形 瞄準兆元級全球市場

隨著AI、電戰與綠能技術快速成熟，無人載具正從單一產品競賽，走向跨產業、跨場域的生態系整合。台灣產官學界近期齊聚探討無人機、無人艇與智慧船的最新趨勢，從烏俄戰爭帶動的軍用商規需求，到國際減碳法規催生的綠色航運商機，皆顯示無人載具已成全球戰略產業。業界指出，2025年相關市場規模上看3,000億美元，2030年更可望突破1兆美元，台灣若能整合資通訊、航太與能源優勢，有機會在新一波供應鏈重組中占據關鍵位置。

台灣全球無線平台策進會理事長韓政達表示，當AI、感測鏡頭與網路資安技術導入無人載具後，不僅能提升系統穩定性，也能讓載具具備更高程度的自主能力。廣義來看，機器人、自駕船皆屬於無人載具範疇。隨著所有無人載具未來都必須搭配AI運作，產業發展將從單點解決方案，升級為整體生態系合作，進而放大規模、走向國際市場。

台翔航太工業董事長汪庭安分享東歐考察經驗指出，烏俄戰爭已徹底顛覆現代戰爭型態，也帶來兩大趨勢與商機。一是地緣政治板塊移動，東歐國家對美國戰略重心轉向印太感到焦慮，反而讓台灣在國際舞台的能見度提升；二是全球供應鏈重組，歐洲業者積極尋找無人機、反無人機與掃雷等領域的「非紅供應鏈」。汪庭安也指出，台翔航太已轉型為投資控股公司，布局無人機、低軌衛星與航電系統，並願意攜手新創，甚至引入國發基金共同投資。

台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮則強調，台灣在IC設計、無線通訊、無人機與自駕船等領域已累積良好國際聲譽，但新應用的開發需要更多跨界合作，才能擴大國際市場影響力。

在關鍵技術方面，全波科技總經理童玉瑋指出，無人機在實際戰場中常因通訊、定位或雷達遭干擾而失效，因此「干擾與抗干擾」是電戰核心。全波的Super TaiRa技術具備高通達率、強抗干擾與低於雜訊底線接收能力，並結合「九軸自主定位」與處理後的GNSS技術，可有效對抗干擾與定位欺騙，補齊無人機在高強度電戰環境下的關鍵缺口。

雷虎科技總經理蘇聖傑表示，烏俄戰爭後，軍用商規已成為中高階無人載具的全球趨勢。雷虎因具備通訊、GPS、飛控與動力等關鍵零組件的非紅供應鏈能力，其Overkill FPV自殺無人機取得美軍Blue UAS認證，成為台灣首家獲此軍規與資安認證的無人機業者。因應實戰需求，雷虎也推出不受無線干擾影響的光纖版FPV，並進一步佈局無人水面載具市場，發展虎鯊、海鯊等無人艇產品。

在海事與能源領域，保利馬執行長周顯光指出，海運雖僅占全球碳排3%，卻承擔九成貨運量，因此面臨最嚴格的減碳規範。國際海事組織已訂下2030年減碳40%、2050年淨零的目標，迫使航運業加速尋找替代能源。保利馬旗艦船Porrima P111結合太陽能、氫能與電池系統，並導入台灣ICT技術，展現零碳與智慧航行的可能性。周顯光強調，保利馬致力於智慧船設計量產化，提供醫療、接駁與救災等多元應用，期望以Total Solution模式，將台灣科技推向全球藍色經濟舞台。



