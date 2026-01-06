從戰爭結果到《南方四賤客》台詞都能猜！因馬杜羅垮台大賺千萬爆紅，究竟什麼是「預測市場」？

委內瑞拉獨裁總統馬杜羅（Nicolás Maduro）慘遭美軍三角洲部隊（Delta Force），以斬首行動逮捕並押送美國紐約受審，此事不只震撼全世界輿論，也讓一名「神秘客」靠著這個政局變化，獲得超過12倍、40萬美元（約新台幣1260萬元）的收益，正因為這個傳聞，使得外界更加關注這個特殊產業：預測市場，一個從戰爭到《南方四賤客》劇情台詞、什麼都能下注的「金融產業」。

彭博報導提到，預測市場正如其名、提供一個全新型態的資訊流通管道，讓你可以根據變化、「精準地」預測生活中任何一件未來可能發生的事情，無論該事件在傳統意義上是不是非常關鍵。支持和創建群體聲稱，這個市場具備前所未有的能力，可即時產出關於企業權力鬥爭、地緣政治對峙等事件的情報，讓人們能夠做出更即時或準確判斷。

提到預測市場，如今市面上影響力最大的兩塊招牌，分別是Polymarket與Kalshi，正因為看好趨勢，兩家企業獲得來自CME集團、洲際交易所（ICE）等數十億美元投注，讓其市場估值在2025年翻數倍成長，雙雙打破100億美元（約新台幣3149億元）大關。

但如果你認真查看兩家平台的網站，上述對外宣告的高尚願景，似乎掩蓋一個現實，也是反對方最重要的觀點，那就是「預測市場本質上就是賭博」，看在許多經濟學者眼中，這是一個以金融產業包裝的博奕平台。

知名預測市場Polymarket官網，也提供「中國是否會在2026年底入侵台灣」的選項。（翻攝自Polymarket）

打開網站，你能看到下列包羅萬象的選擇：亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）是否能擊敗紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）、《南方四賤客》（South Park）下一集會出現哪些台詞、耶穌基督是否會在2026年回歸、川普能否在年底前取得格陵蘭、中國入侵台灣的機率等，網站上的即時數據變化和使用設計，與許多大型博奕網站也非常相似。

但相比股市、債券等金融市場，預測市場選項流動性往往不高，只需單一交易者就能左右價格，尤其又不像股市存在法律限制，當你掌握內線資訊時，就有機會藉此謀取暴利，而馬杜羅被捕的這筆鉅額獲利，正巧就發生在美國總統川普（Donald Trump）公開宣布軍事行動前夕，也引起外界對這個市場更多疑慮。

達特茅斯商學院學者法蘭奇（Ken French）指出，交易所極力說服大眾，這是一項巨大的社會公益，但在他看來，這些平台鼓勵的是零和博弈，對整體社會的好處有限，「這些市場、正在創造原本不必承擔的風險。」

知名預測市場Polymarket官網，提供的可預測項目範圍包羅萬象。（翻攝自Polymarket）

不只經濟學者反對，愈來愈多美國州級監管機構認為，預測市場本質上就是一種賭博，相繼透過法院申請、嘗試實施更多限制措施。但拒絕被以博奕產業規範的預測市場交易所們，堅稱自己是金融企業、依法只需向美國商品期貨交易委員會（CFTC）報告負責。

彭博在專題報導中，用一句話形容當前預測市場的現況，一群來自麻省理工學院（MIT）的高材生，利用自己的華爾街背景、結合幕後金主支援，將賭博包裝成一種社會必需品：一套追求真理、分攤風險、改善決策的「科學引擎」。

隨著這種敘事持續發酵，不斷吸引市場資金湧入。儘管相較其他金融市場，預測市場規模仍相對小眾，但該產業每星期交易總量，已高達數十億美元，甚至還不斷創新高。

如今體制尚未成熟、監管模糊真空、賭博元素濃厚，預測市場站在一個熟悉的位置：以公共利益之名推銷，靠投機能量驅動，並在規則尚未成形前快速擴張和獲利。法蘭奇打趣表示，「短期來看，這走向更像是『我們要去拉斯維加斯』，它絕不是為了改善社會。但也許在娛樂的過程中，人們或許會學到一些東西。」

