從手腳冰冷到心腦血管問題，專家解析末梢血管障礙症狀與日常改善策略
許多人有手腳冰冷的問題，還有的人常會有手麻、腳麻、一時走不動的困擾，這些都是末梢血液循環造成的嗎？其實，末梢血液循環不佳造成的狀況還不只這些，醫學上認定的末梢血液循環不良，還可能是引發嚴重病症的兇手。
40多歲的王小姐，他的雙手即使是在大熱天，僅只是待在冷氣房內，四肢手腳就會「冷吱吱」，讓她只好拿著暖暖包暖手，連與人握手時都感覺很不好意思。常常聽到「末梢血液循環」這個名詞，的確，像王小姐這個案例，就是末梢血液循環不佳的實證例子。
綿密微細小血管，就是末梢血管
什麼是末梢血管呢？身體器官需要藉由血管維持血流暢通，才能正常運作，綿長細密的血管深入人體每個器官及組織，如大腦、心臟、肝、皮膚以及四肢等。血管提供血液、血球及各種荷爾蒙運行的管道，提供神經、肌肉、骨骼等組織足夠的血液及養分，以維持人體器官正常運作。
正常的血管是枝數多、不變形且流速通暢，若變形或是因疾病導致淤塞，身體自然就會出現不舒服的症狀，若再嚴重一些，疾病就上身了。
而人是溫體的哺乳動物，在血液不易到達的地方就不會暖和，因此，血循不良者的四肢末梢容易感覺冰冷。所謂的「末梢」，並不一定是指四肢的末端，而是指
體內各器官綿密網狀、無處不在的微細小血管循環。
現代疾病多與末稍循環障礙有關
許多人認為末梢血液循環障礙，指的就是血液循環不好，手腳容易冰冷、痠麻。不過醫學上的末梢血液循環障礙，卻不是這樣簡單解釋，它可能是引發嚴重病症的「健康恐怖殺手」。許多現代人常見的疾病，都與末梢血液循環障礙有關，中醫也明言：「不通則痛，通則不痛。」指的就是身體微循環的重要。
最常見的末梢血管障礙，當然就是如同前述個案的手腳冰冷情況。但若心臟血管不通暢，輕則可能出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難等症狀，嚴重的話，更可能造成心絞痛、心肌梗塞，甚至是猝死的情形；再者若眼部微血管循環不良，也會造成視力模糊或障礙；內耳的微循環不良，就可能造成耳鳴、頭暈或是突發性耳聾等等的疾病。
各種性別年齡，皆會發生血循障礙
中年男性若陰莖充血不足，則會造成早洩、陽痿等性功能障礙；女性則可能出現子宮及卵巢功能異常而導致經血紊亂、不孕症等；若下肢末梢循環不良，則會造成水腫、鬱積性皮膚炎、感覺異常及間歇性跛行症。
另外，糖尿病患者的末梢循環不良更要注意，病患常因末梢循環不良，而造成感覺異常或感覺遲鈍，因此常常受傷而不自知，時間一久，傷口嚴重潰爛感染，嚴重者甚至必須截肢處理。
而老年人常見的血液循環障礙，則是出現在大腦血管，如此就會加速老化、腦萎縮、失智症，或是栓塞性腦中風。
人體有9成的血液運行都在小血管，老年人最常發生的病理性失智症，就是小血管循環出了問題，長期處於小血管堵塞情況下，也會增加腦中風機率。
藥物、飲食、生活，改善末稍循環障礙
在確定身體這些不適症狀引起的原因，是因為末梢血管阻塞之後，只要改善障礙程度，就能夠治療這些病症，也許是透過藥物、飲食或是居家生活習慣重建來治療。
末梢血管主要是將血液和氧氣送到各部組織，因為阻塞所引起的病症在各年齡層都不算少見。事實上，末梢血管障礙相關疾病，是一個可以處置、可以治療的疾病，而且治療之後，患者生活品質會大幅提升。
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
