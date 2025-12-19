從手術刀到陶土裂縫 鄭良珊醫師《在刀鋒窯火裂縫中》創作個展彰化秀傳登場

鄭良珊醫師（左一）為現場來賓做創作導覽。圖／秀傳醫院提供





《在刀鋒窯火裂縫中》鄭良珊醫師創作個展，即日起在彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館開展。秀傳整形外科主任鄭良珊，透過繪畫與陶藝創作，呈現其在醫療與藝術之間往返的人生歷程。開展儀式由院長馬旭出席，並邀集鄭醫師美術系求學時期的師長與同學共同見證，展期至明年1月14日，免費開放民眾參觀。

鄭良珊醫師投身外科與整形外科臨床近三十年，長期在手術刀下守護生命，也深刻體會人性的脆弱與身體的極限。因緣際會下，他重返校園就讀國立彰化師範大學美術系研究所，重新喚醒塵封多年的藝術熱情，開啟另一段自我探索之路。

在創作過程中，鄭醫師刻意放下過往具象繪畫語彙，轉向以直覺與感受為核心，並投入陶藝創作，透過「手」的觸感，在揉捏、推擠與壓痕之間，重新梳理多年外科經驗所累積的身體記憶。即使試圖遠離醫療語言，手術室的節奏、醫學的思維與生命重量，仍自然流露於作品之中。他形容，手術與創作同樣以手為媒介，通往身體、內在與存在。

展名《在刀鋒窯火裂縫中》象徵醫療與創作間的心理裂隙，也隱喻生命在斷裂、燒灼後重生的歷程。對長期從事創傷修復的鄭醫師而言，裂縫不再只是破碎，而是通往新可能的起點。

馬旭院長表示，秀傳醫院長期致力於將醫療專業與人文關懷結合，透過藝文展覽，讓醫院不僅是治療場域，更成為承載生命故事與療癒能量的空間，為病人、員工與社區注入溫暖力量。

