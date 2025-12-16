從托老到親子共學！冠德集團用「陪伴力」打造有溫度的永續行動

（記者張芸瑄／綜合報導）歲末感恩之際，冠德企業集團以「大地永續、幸福傳遞」為宗旨，回顧2025年，在 ESG（環境、社會、公司治理）面向的多元實踐。從陪伴長者、支持員工家庭，到親子共學與環境守護，冠德集團透過跨界合作與員工參與，將永續理念落實於日常營運與企業文化之中，持續深化企業、社會與環境之間的長期夥伴關係。

圖／永續工務所迎來小小工程師，向下一代傳遞低碳建築與循環減碳的創新工法，與社區共好。（根基營造 提供）

首屆「愛愛盃運動會」 以陪伴實踐托老友善職場

冠德企業集團日前攜手財團法人台北市私立愛愛院，舉辦首屆「愛愛盃運動會」，邀請 60 多位長者、照護人員與冠德企業志工共同參與。活動以長者「生活功能復能」為核心，結合日常生活功能量表（ADL）與工具性日常生活活動量表（IADL），設計穿脫衣物、倒水取杯、用餐操作、腿部伸展及物品分類等生活化闖關關卡，並融入「耳明手快」「操強腦力」等趣味挑戰，讓長者在安全支持下，透過互動維持生活自理能力與社會參與。

廣告 廣告

在企業志工全程陪伴與鼓勵下，長者在掌聲中展現自信，也讓志工更貼近長照現場的實際需求。冠德集團表示，未來將啟動「托老措施」合作機制，協助同仁媒合長照評估、照護資源諮詢與輔具租借服務，打造更友善、具支持力的職場環境，落實企業照顧員工及其家庭的承諾。

圖／守護自然行動從山林到海洋，冠德集團透過多元活動讓同仁有機會為環境盡一份心力。（冠德集團 提供）

「小小永續工程師」親子共學 傳承跨世代永續價值

而在耶誕節前夕，根基營造於第二代永續工務所「永續產生噐」舉辦「小小永續工程師」活動，邀請員工與社區親子一同走進營建現場，認識低碳工法、預鑄技術與營建循環設計，並了解如何將營建廢棄物透過設計巧思轉化為家具與模矩化空間。

活動特別安排結合「預鑄」概念的薑餅屋組裝課程，透過親子合作完成作品，讓孩子有機會理解父母的工作內容與營建專業，也在實作中認識永續精神，實現跨世代的永續共學。

響應「還海行動」 攜手清出近 900 公斤海洋廢棄物

在環境永續行動上，冠德建設、根基營造與 Global Mall 共同響應《今周刊》發起的「還海行動 1095」，前往新北市金山中角灣參與淨灘。颱風過後，大量海洋廢棄物被風浪推上岸，志工們於 300 公尺海岸線共清出 895 公斤垃圾，包括漁網、保麗龍、浮具與輪胎等大型廢棄物，部分需多人合力拖離沙灘。

冠德集團參與「還海行動」至今已邁入第五年，而今周刊辦理該活動已累計舉辦 22 場淨灘活動，清出逾 1.5 萬公斤海廢，並將回收寶特瓶再製成 1.6 萬雙藍白拖鞋，實踐循環經濟精神，攜手企業對海洋保育與環境責任的長期投入。

圖／冠德集團企業志工一對一陪伴，讓長輩們展露真摯笑容（∕冠德集團 提供）

城市裡的生態教育 以五感深化環保理念

為深化同仁對環境議題的理解，根基營造亦攜手社團法人中華民國荒野保護協會，辦理多場環境教育講座與生態體驗活動，從室內認識台灣自然生態出發，並走入富陽自然生態公園與永春陂濕地公園，透過生態觀察、森林演替遊戲與濕地守護行動，認識都市綠地中的生態多樣性及外來種對原生環境的影響。

透過親身體驗，自然不再只是課本名詞，而成為可被感受與理解的存在。根基營造期盼將這份感動轉化為行動，落實於工作與生活之中。

從歲末的陪伴與感恩出發，延伸至對海洋與自然的守護，冠德集團以多元而持續的行動，展現 ESG 的實踐力。未來也將持續以「以人為本、與環境共好」的信念，讓企業成為社會與土地最穩定、最值得信賴的永續夥伴。

更多引新聞報導

佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

高虹安二審貪污無罪！僅偽造判６月 有望復職續任

