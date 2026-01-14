從找土地到找藉口 賴政府居住正義的集體失憶

選前口號震天價響，選後藉口五花八門。賴清德總統在競選時高喊「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾八年任期內直接興建十三萬戶社會住宅。孰料就任不到兩年，內政部竟傳出興建目標將「腰斬再腰斬」，直接縮水至四萬戶，甚至發明了「可移動社宅」這種令人噴飯的詞彙。這種從「找土地」變成「找藉口」的行政怠惰，不僅是政見跳票，更是對租屋族的背叛。

居住正義向來是大選時重要的攻防焦點，賴清德競選時承諾在前總統蔡英文直接興建與包租代管共20萬戶的基礎下，再以8年時間新建社會住宅13萬戶，加上新增包租代管17萬戶，總計將有50萬戶社宅。同時對租屋族祭出加碼租金補貼至50萬戶，宣稱要建構完整的100萬租屋家庭支持計劃。不料，內政部長劉世芳吃了誠實豆沙包，坦承計畫腰斬，理由竟是蛋黃區土地稀缺。

蛋黃區土地少根本是施政失能的藉口。劉世芳稱蛋黃區土地稀缺、蛋白區蓋了也沒人租，這番言論簡直是在羞辱國人智商。社宅如果能蓋在蛋黃區當然求之不得，但絕非必要條件，民眾也不敢做此幻想。過去社宅不少蓋在邊陲地帶，一樣住得人滿滿。只要不偷工不漏水，同樣一屋難求。況且如果蛋白區不宜居住，那就是交通建設不完備，說來說去就是藉口一堆，而且荒謬。

民間團體也指出，政府手中握有的國公有土地盤點後仍有餘裕，且透過容積獎勵、TOD開發回饋等政策工具，完全能換取精華地段的社宅空間。所謂「沒地可蓋」，說穿了是不願得罪開發商，不願將精華利益留給弱勢百姓。至於「沒人租」的說法更是滑天下之大稽，那些遠得要命卻號稱距離東區10分鐘的建案，建商一樣大賣。建商可以政府不能？政府拒絕調查需求，卻先射箭再畫靶地宣稱沒人要租，其心可議。

政府為了填補跳票的缺口，將「包租代管」美化為「可移動社宅」。時代力量批評，包租代管本質上是私人房屋的短期補貼，房東隨時可以因小孩要住、準備賣房等各式原因要求搬遷，對租屋家庭而言，這種「漂泊感」絕非真正的安居。

更諷刺的是內政部竟拿「減碳」當作停蓋社宅的擋箭牌，宣稱社宅蓋愈多、碳排愈大。請問，難道豪宅建設、軍事工程就不產生碳排嗎？當政府大手筆採購軍備、擴張軍費時，何曾計較過碳足跡？唯獨在面對無屋族的居住權時，政府突然變得格外「環保」，這種選擇性的正義，何其虛偽！

時代力量痛斥，一個負責任的政府應是窮盡一切手段為人民「找路」，而不是為跳票「找理由」。政府應是居住正義的最後一道防線，找地不難，交通等基礎設施必須努力，請不要為施政無能一再創造新的名詞。

