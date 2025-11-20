從承諾到實踐！微星攻下SBTi淨零與EPEAT Climate+雙重挑戰

圖為微星智慧充電樁。

微星宣布，已通過科學減碳組織SBTi的「近期科學基礎減量目標」及「淨零碳排」驗證，預計2050年實現涵蓋腫個供應鏈的淨零碳排，微星並已完成EPEAT Climate change mitigation註冊，獲得全球電子委員會（GEC）認可的EPEAT Climate＋Champion，展現微星從承諾邁向實踐的決心。

微星在2023年加入SBTi，承諾於2050年前實現涵蓋整個價值鏈的淨零碳排。同時，微星每年公開揭露年度溫室氣體排放數據，持續提升能源效率與再生能源使用，以透明且可驗證的方式展現對環境責任的堅持。

廣告 廣告

微星表示，獲得EPEAT Climate+認證，是展現微星在產品設計、製造與供應鏈管理中落實氣候行動與減碳策略的能力，透過產品生命週期管理與綠色設計，微星持續推動循環經濟與低碳創新，確保每個環節皆符合永續標準。

微星也同步投入於綠色設計，從材料選擇到軟硬體設計，逐步導入低碳與循環經濟理念，積極與全球供應鏈合作，落實能源效益改善計畫，推動範疇三減量，打造低碳、永續的綠色供應鏈，攜手夥伴共同應對氣候變遷挑戰。



回到原文

更多鏡報報導

EUV也節能 台積電拚2030年累計減碳十萬噸

提台灣減碳世界放牛班 童子賢籲「核綠共存」 趕上國際潮流

全球溫室氣體排放遽增！聯合國宣布「減碳計畫」正式失敗