▲從技藝到傳承，「愛」始終在！第四屆埔里職人溫暖登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為讓更多民眾看見隱身於生活角落、卻長年以專業與熱情默默付出的在地匠人，埔里基督教醫院將於11月21日晚間7點 在埔里藝文中心舉辦「第四屆愛的傳承—埔里職人頒獎典禮暨音樂會」。此活動自創辦以來，已成為地方年度重要文化亮點，不僅呈現技藝的純熟，更讓一段段與土地同行、以生命傳承文化的真實故事，被看見、被記錄、被傳頌。

本屆三位獲獎者包含：天然漆工藝傳承者徐玉富、香菇產業技術革新者張朝源，以及特色巧克力創作家魏婉羽。三人長年深耕文化保存、農產栽培與食藝創作領域，不僅展現獨特技藝，更以實際行動帶動社區，透過手藝串起世代與土地的連結。他們以技藝守護地方，以行動示範「傳承」不只是建立產業價值，更是一份深刻的愛與責任。

在頒獎典禮前，院方與埔里鎮公所於11月19日上午 在埔里鎮立圖書館舉行記者會，現場貴賓雲集，包括埔里鎮長 廖志城、陳宜君議員、馬文君立委辦公室楊樹煌執行長及多位議員助理代表到場支持。三位得獎者也親自分享創作歷程並展示多項代表作品，讓外界近距離感受職人精神的溫度與力量。

徐玉富分享天然漆採集與製作需長時間等待，從樹液採集、晾乾到反覆塗抹，每一道工序都蘊含職人對材質的理解與耐心。張朝源則回顧香菇栽培面對氣候變遷與永續挑戰，如何透過技術改良提升品質，讓埔里香菇在市場上屢創佳績。至於魏婉羽，則將巧克力視作創作媒介，把埔里風土、香氣與故事融入其中，讓在地文化以全新的方式被品嚐與記住。三人談起職人生涯時，語氣雖溫柔卻堅定，每一句都顯示技藝背後對家鄉深厚的情感。

埔基院長蘇世強在記者會上表示：「每位職人的背後，都有一段不放棄的歷程。他們用手藝承載文化，用生命守護土地，這正是埔基『愛的傳承』的核心精神。我們希望透過這項表揚，讓更多人看見在地文化的價值，也能從職人的故事中獲得力量。」

埔里鎮長廖志城也致詞指出：「這三位職人的故事，是埔里的共同驕傲。他們把學到的、珍視的與相信的，一代代留在這片土地上，這就是最真實也最珍貴的『愛的傳承』。」

蘇世強院長與廖志城鎮長誠摯邀請鄉親與各界一同參與 11 月 21 日 的頒獎典禮與音樂會，在音符與故事交織的夜晚，見證三位職人的匠心，並感受埔里最溫暖的文化能量。當晚活動將由六位音樂家與埔里國中弦樂團演出，為典禮增添更多感動與深度。

議員陳宜君也呼籲鄉親朋友踴躍參與本週五晚間七點在埔里藝文中心登場的「埔基愛的傳承—職人頒獎典禮暨音樂會」，一起為三位職人喝采，並共同感受藝文與職人精神融合的美好時刻。她表示，三位職人皆在各自領域展現深度與堅持，他們的故事值得更多人認識，更值得被傳承。陳宜君強調，未來將持續支持地方產業、文化與人才培育，並與各單位共同努力，讓更多為地方付出、讓土地發光的人被看見。