從投票到組閣 泰國第33任總理6月中旬就位

台泰時報報導，泰國今天(8日)完成國會大選投票後，政治進程正式進入選後階段。依現行憲政時程，選舉結果不僅決定各政黨席次消長，更攸關新政府何時能正式組成並展開施政。若後續程序順利推進，泰國預計可於2026年6月中旬迎來第33任總理與新一屆政府。

依規定，選舉委員會必須在60天內完成國會議員資格認證，並至少確認95%的議席有效，期限最晚至4月上旬。若未達門檻，國會將無法召開，總理選舉程序也將隨之停擺。2月至4月初因此成為政治角力密集期，各政黨可能提出申訴、質疑選舉結果，影響整體進度。

待國會議員於4月中旬陸續完成報到後，國會預計於潑水節後召開首次會議，並進行國會議長選舉。該職位除主持議事外，也掌握議程安排與提名總理的重要程序，被視為權力布局的首個關鍵戰場。

依憲法規定，總理人選必須來自政黨提名名單，且提名政黨須擁有至少25席國會議員。實務上，總理投票往往只是長時間協商後的結果宣示，實際的聯盟與權力分配多已在投票前底定。

完成總理選舉後，仍須進行內閣名單確認、資格審查及宣誓就職，並於15天內向國會說明施政方針。若流程未遭重大政治變數干擾，新政府可望在6月中旬正式全面運作，展開新一階段治理。(編輯：陳文蔚)