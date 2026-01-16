從抗議經濟到反政府示威 伊朗政權逼近臨界點

伊朗德黑蘭70歲民眾表示，「一週前我買一盤雞蛋是220萬里亞爾，今天買同樣一盤要350萬里亞爾。」

伊朗德黑蘭雜貨店老闆黑達里說道，「我每天都看到顧客已經買不起某些商品了。」

惡性通膨使得食品價格1年內暴漲超過70%，伊朗政府為了填補赤字又過度發行貨幣，讓1美元兌里亞爾達到147萬元歷史新低，幾乎要成為壁紙。

英國艾克希特大學伊朗專家吉亞比教授指出，「那裡的通貨膨脹不是每日變動，而是『每小時』都在變，基本民生用品像是牛奶、糖、食用油的價格每天都在漲，漲到50%甚至更多。」

生活無以為繼，就連中產階級都陷入赤貧，逼得人們走上街頭，示威也從原本的經濟訴求，演變成遍及全國31個省份，要求終結阿亞圖拉神權統治的政治運動，成為這個伊斯蘭共和國成立近半世紀以來最嚴峻的反政府浪潮。

法蘭西電視台國際事務評論員赫伯特認為，「是的，經濟因素是激起或引發這些抗議的原因，但它使部分人的潛在焦慮浮出水面。」

焦慮迫使底層人民起而反政府，而伊朗高層也在為政權的存續焦慮不安。《BBC》報導，伊朗現任統治核心及最高精神領袖哈米尼、強硬派伊斯蘭革命衛隊和改革派總統裴澤斯基安，早在好幾個關鍵議題上出現嚴重對立，像是要不要重啟與美國的核協議以及是否重建區域代理人嚇阻防線。

英國艾克希特大學伊朗專家吉亞比教授表示，「經驗告訴我們，他們都還沒準備好迎接國家與社會關係的劇變，所以最終還是會有一個臨界點。」

1979年伊斯蘭革命後的兩伊戰爭，讓神權體制下的伊朗人深信可以貧窮，但國家要夠強，足以抵禦外敵。然而2025年6月伊朗與以色列的「12日戰爭」不僅暴露伊朗完全不可靠的空防，之後川普政府的轟炸行動更重創了伊朗核能力，徹底輾壓伊朗政權長年精心塑造「不可戰勝」的神話。

而此時的伊朗也早已失去它曾投入龐大國家資源、建立起的真主黨與哈瑪斯等區域代理人防火牆。

主播詢問蒂爾堡大學政治學系助理教授馬勒基，「哈米尼政權現在是最虛弱的時刻嗎？」

馬勒基回應，「是的，非常肯定是如此，再加上反對派和國內各大派系都想要某種的政權更迭，現在已經不是改革或單純的經濟問題了。」

《華爾街日報》指出，對外戰敗常成為獨裁政權瓦解的導火線。前南斯拉夫總統米洛塞維奇就是在1999年因北約轟炸失去科索沃控制權後，隔年遭推翻下台。2025年伊朗在「12日戰爭」受挫後，政權的脆弱本質已經無所遁形，但哈米尼仍對內聲稱大獲全勝，對外則持續拒絕談判接觸，使政權失控的風險在這位高齡86歲的領導人手中持續累積。