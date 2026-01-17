從挫折到穩定就業 羅東就業中心陪伴小梅再出發

為協助民眾突破就業困境，勞動部持續推動各項就業促進協助方案，鼓勵失業或轉職勞工累積實務經驗、提升專業技能，並減輕求職期間的生活壓力。勞動力發展署北分署羅東就業中心運用「僱用獎助」與「55Plus就業獎勵」等措施，協助中高齡婦女求職者順利轉換職涯跑道，開創新的就業契機。

羅東就業中心表示，未來將持續運用多元就業支持措施，協助更多民眾重拾信心、勇敢再出發，為自己開創新的職涯方向。如欲進一步了解相關就業促進方案，歡迎至「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），或查詢勞動部勞動力發展署北分署官網（https://tkyhkm.wda.gov.tw/）。

化名小梅今年59歲，個性活潑細心、做事負責，過去累積長達三十四年的教保及托嬰工作經驗。然而，教保員工作需投入較高體能與專注力，小梅考量自體能狀況已不若以往，遂決定暫別原有職場。儘管如此，她始終認為自己仍具備工作能力與社會價值，不願與社會脫節，在家人支持下，決心再次投入就業市場，期盼延續職涯並維持穩定的生活節奏。

實際求職過程中，小梅深刻感受到中高齡婦女在就業市場面臨的挑戰。部分企業對中高齡者在體力或適應力上的疑慮，使她多次投遞履歷未獲回應，或於面談後遭到婉拒。在多次求職未果後，小梅主動向羅東就業中心尋求協助。就服員隨即進行一對一就業諮詢，透過深入面談，發現她具備良好的溝通能力及外向熱情的特質，並在傾聽其求職壓力後，協助重新建立自信、調整求職方向，並加強面試應答技巧。

就服員系統性盤點小梅的就業能力，並結合宜蘭地區職缺分析，協助其鎖定適合中高齡婦女的職務類型，依個人特質調整求職方向，進一步強化其對自身經驗與工作能力的認同。同時，搭配運用「僱用獎助」及「55Plus就業獎勵」等政策資源，向雇主說明中高齡人力的用人優勢，有效降低企業僱用疑慮，提升媒合成功率。在就服員積極推介下，小梅成功媒合至「冬山河生態綠舟旅遊區」服務人員職務。到職後，小梅迅速適應工作內容，並善用過往於教保及照護工作中累積的溝通經驗，順利投入導覽解說與產品介紹工作，獲雇主肯定其親切的服務態度與高度工作熱忱，具體展現中高齡婦女再就業的實際成效。

小梅感謝羅東就業中心提供的專業與實質協助，不僅成功重返職場，也重新建立自信，對未來工作與生活充滿期待。此一案例顯示，中高齡婦女轉職並非能力不足，透過就業中心的就業諮詢與精準媒合，可有效協助其突破求職困境，順利實現穩定就業。