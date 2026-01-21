從捏麵人到停格動畫 導演黃勻弦推廣台灣藏心思

（中央社記者洪素津台北21日電）金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦推出停格動畫劇集「我是陳派派」，她從小看著父親捏麵人，透過捏麵人找到製作停格動畫的耐心和興趣，並致力推出原創作品，期許以動畫推廣台灣。

製作停格動畫需要相當的耐心，黃勻弦接受中央社記者專訪時表示，拍攝10張照片就是動畫中的1秒鐘，通常1集12分鐘就需要7200張照片，「7200張是有效照片，也就是說拍壞了或拍錯了都不算」；而動畫中的人物只要換一個表情，就要增加30張照片，製程無比繁雜，這也是比較少人製作的原因。

黃勻弦自小在彰化長大，父親擁有捏麵人傳統技藝，耳濡目染下，她也練就捏麵人好功夫，可說是具備停格動畫的三分之一技能，因此心想是不是再找個攝影師和動畫剪輯師就好，於是投入停格動畫的世界。

黃勻弦表示，這次推出的作品描繪台灣鄉村生活，以小孩的視角展現豐富想像力和好奇心，也點出台灣傳統文化生活，更盼動畫作品可以走出台灣。

黃勻弦親手製作停格動畫劇集中的所有角色，為每個角色設定個人特色和形象，光一隻捏麵人主角娃娃，就有將近30個嘴巴可以替換，也設置6個攝影棚展現不一樣的場景。

她坦言，製作過程很難、也很挫折，但就是不想放棄原創，「我有去學校教過逐格動畫，就發現越教越心寒，其實很少人認識停格動畫這件事情，很多時候我們也只能幫別人代工。」

有感於現在對動畫有興趣的小朋友，多數是嚮往日本動畫水汪汪大眼或美式漫畫，黃勻弦說，「我覺得在教育現場真的會覺得很恐懼，為什麼沒有台灣的樣子，我們自己台灣到底是什麼樣子？」

黃勻弦也提及，2019年和35國的短片導演一起旅行參加影展，「發現每個國家的導演都非常刻意的在包裝自己的文化，並且把它壯大。」她也想要做出台灣原創作品，並告訴自己在還沒完全失敗之前，絕對不要去做代工，「雖然我還不確定我們做的原創內容能不能夠成功，但我心裡還是想要做原創這件事情。」

原先也不是長短片、停格動畫導演，黃勻弦一開始是到遊戲公司和櫥窗設計公司工作，後來專職走文創商品擺市集，遇到金融海嘯後投入影視產業。然而，要投入停格動畫並不容易，「30歲之前，我都很不想說我們家是做捏麵人的，因為這對傳統藝師來說，我們做這種造型都是一種很大逆不道、很不倫不類的創作，他們當然覺得我在亂搞。」

後來黃勻弦獲得金馬獎肯定，逐漸改變家人的看法，她也更有餘裕檢視從事影視行業的初心。

面對未來，黃勻弦仍想持續做原創，推廣台灣從以前到現在的發展軌跡，「我最怕的就是台灣人才流失，因為我們內需市場小，這也不是現在才發生的事情，但是有沒有什麼機會是你可以出去，可不可以也回來服務一下。」（編輯：吳素柔）1150121