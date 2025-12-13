從掃廁所起步 湘潭一大學生湊錢開家政公司 人均月入2千
湘潭理工學院00後男學生姚順濤在校學的是數據科學，卻創辦一家家政公司還成為法定代表人；這家公司員工全部由學生出資構成和參與，服務主要包括在各樓層送水、送餐、做家政清潔。
這家公司已有近200人，70%是勤工儉學同學，月平均能有4萬（人民幣，下同）營業額，95%發給同學，每個同學月均能賺1000到2000元，還提供免息貸款，助同學解決經濟狀況。據瀟湘晨報報導，這一切都是由姚順濤某次在從事掃廁所服務時所得來的靈感。
報導指南，姚順濤是該校數據科學與大數據技術專業大四學生，此前曾在勤工儉學崗打掃過衛生間、賣手機卡，創辦這家「湘潭理工知行家政服務有限責任公司」，是希望在公司經營之外，服務更多同學，也給一些同學帶來收入。
在姚順濤看來，自己如今參與公司事務，離不開大二時掃廁所的勤工儉學崗經歷，他負責打掃一整棟樓的廁所，當時自己缺錢，打掃衛生間給的最多，每個月有500元，因工作能力突出，後來成為廁所崗位負責人，這段一年多的歷程也為經營公司積累經驗，看到一些同學想在校內掙錢，卻找不到機會，打掃衛生間觸發的商機，讓他決定創辦這家公司。
在姚順濤看來，公司是被大家堆起來：「都是學生沒什麽錢，每人出資500、1000」，2024年11月，他和20幾位同學在學校支持下合資創辦公司，服務主要包括送水、送餐、家政清潔，都由學生參與，後來借用別人平台點單進入系統化，剛開學、臨放假是公司最忙時候，2025年9月曾出現一個中午就有1000多送餐單。
現在每棟樓都有他們的送水點，有同學佩戴工牌分包不同樓送水、送餐食。因樓層不同，每層配送水的配送價格也會發生變化，配送者的報酬會有幾元調整，「每周平均配送1000多桶水、3000多單餐食」。
據了解，目前該公司已有近200人，都是學生，涵蓋大一到大四的不同專業；「70%是勤工儉學同學，也有想來體驗生活的」，姚順濤說，公司月平均能有4萬營業額，其中95%發給同學，剩下的維護基本運作，每個同學月均能賺1000到2000元，此外公司也可以給同學借錢：「可以分期還，也可以一次性還完，都是免息的」。
「有的同學家裡經濟有限，要吃飯、生活，我也經歷過沒錢，需要找幾個同學借錢的時候，吃過這種苦，那時就想，等公司有餘錢，要這麼幹」。今年大四的姚順濤表示，畢業後公司會交給下一位同學，繼續服務學弟妹。
