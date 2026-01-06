從掃街到議題連線 綠營小雞跨區合體催選戰

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡與民進黨桃園市議員黃瓊慧今到木新市場掃街拜票。（邱芊攝）

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡在市場掛起看板。（邱芊攝）

隨著年底九合一選舉逼近，各陣營皆已提前備戰，民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡近期更與不同縣市的立委、議員拜票，盼能共同拉抬造勢，她今則與民進黨桃園市議員黃瓊慧到木新市場掃街，兩位除了跨區串聯外，平時也都致力於規畫人本交通的兩人也借此機會在議題上連線，互相交流。

劉品妡先後擔任民進黨立委羅美玲辦公室特助、趙怡翔辦公室執行長，政壇資歷完整，隨著趙怡翔轉任國安會，她也持續服務地方，更希望能順利接棒。她近期與不少不同縣市的議員、立委共同拜票，包括高雄市立委黃捷、新北市議員李宇翔等人，她於6日至9日，也集結桃園、台中、高雄及台北市多位議員展開跨縣市掃街行程。

劉品妡今則與黃瓊慧到木新市場掃街拜票，沿路發放口罩及春聯，希望民眾能給年輕人在地服務的機會，劉品妡說，黃瓊慧在市政上的表現都有目共睹，希望藉此一起跨區串聯，象徵新生代的力量。

黃瓊慧透露，自己從社群平台上、新聞媒體又或是podcast，看到劉品妡的表現後，由服務處主動聯繫劉的團隊，希望在初選階段為新人盡一份心力，無論是新生代、中生代或是民進黨的前輩們，都希望在初選階段給新人1個機會。

值得注意的是，兩人都致力於規畫人本交通，黃瓊慧說，她有看到劉品妡無論是在擔任趙怡翔辦公室主任時，又或是現在都持續在會勘、做人本交通措施，因為自己的服務處也持續致力於改善交通，包括標線、通學步道、無障礙坡道等，兩人都覺得有必要做議題上的連線，藉此機會交流意見。

劉品妡也預告，接下來還會與台北市議員林延鳳、台中市議員江肇國、高雄市議員 林智鴻共同掃街拜票。

