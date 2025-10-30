從排放管理到自然投資 碳交所攜手林試所 共啟自然碳匯新篇章

臺灣碳權交易所董事長林修銘及農業部林業試驗所所長曾彥學簽署合作備忘錄。證交所提供



臺灣碳權交易所與農業部林業試驗所昨（10/29）於林試所森林研究大樓舉行合作備忘錄（MoU）簽署記者會，正式宣告雙方攜手建構臺灣自然碳匯生態系。此次合作將結合林試所在森林經營與自然保育的研究能量，以及碳交所在市場制度與企業淨零轉型的專業，共同推動自然碳匯專案開發、人才培育與產業實踐。

碳交所董事長林修銘與林試所所長曾彥學今天攜手簽署合作備忘錄，並由環境部氣候變遷署署長蔡玲儀及農業部資源永續利用司司長莊老達共同見證，雙方將協助企業從減排走向「以自然創造正向影響」的新階段。

廣告 廣告

自然碳匯為淨零關鍵 產官學共築高品質生態系

環境部署長蔡玲儀指出，「自然碳匯」是我國淨零轉型的重要戰略，目前已通過八項自然碳匯方法學與四個減量專案註冊，期待碳交所與林試所的合作能進一步協助企業了解專案申請與執行流程，帶動產業投入高品質碳匯發展。

農業部司長莊老達表示，臺灣的自然碳匯審查制度嚴謹，產出的碳權具備公信力與國際競爭力。此次合作不僅深化產學連結，也將促進自然碳匯專案品質提升，推動以自然為本的氣候行動。

左起台灣碳交所總經理陳脩文、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、台灣碳交所董事長林修銘、林業試驗所所長曾彥學、農業部資源永續利用司司長莊老達、林業試驗所主任秘書林俊成。證交所提供

林試所強化林業研究 碳交所導入市場能量

林試所所長曾彥學表示，林試所長期深耕森林經營與碳匯研究，目前通過的八項方法學中有四項屬於林業類別。未來除持續深化研究外，亦將與碳交所合作推出「森林碳匯專案實務課程」，培育國內自然碳匯專業人才，並由主任秘書林俊成領軍成立諮詢專家團，協助企業建立專案基礎知識，推動研究成果落實應用。

碳交所董事長林修銘指出，隨著全球邁向淨零轉型，自然碳匯已成為企業與各國競逐的新焦點。碳交所將整合林試所科研能量與市場機制，推動森林碳匯與碳權開發並進，並呼籲企業及地方政府應及早將自然資本納入永續管理策略，使碳匯成為兼具生態、經濟與社會價值的永續投資。

更多太報報導

復刻台灣夜市行！黃仁勳邀三星、現代汽車會長「吃炸雞」談合作

川習會中方通稿沒提台灣、稀土、大豆 習近平：對話比對抗好

台灣國際馬拉松in台南 5000跑友相約明年111奇美博物館開跑