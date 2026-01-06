從插手委國到覬覦格陵蘭 美國跨境逮捕爭議下的警訊

美國總統川普下令跨境逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。川普得意宣稱比好萊塢影片更精彩的突襲行動震驚全球，也引發台灣不同看法。其中聯電創辦人曹興誠等親綠人士對此強權行動展現出集體亢奮，認為這對台灣是好消息。此一受到聯合國譴責的行為竟受到綠營好評，令人驚愕。如果強大就可被視為正義的裁決者，那麼小國生存的最後一道防線也將隨之瓦解。

曹興誠盛讚川普此舉敲碎了中共以主權為名行侵略之實的算盤，視之為台灣的強心針。然而，當我們為美軍戰機的轟鳴喝采時，《紐約時報》社論卻給出了截然不同的冷靜判斷：這場攻擊不僅「非法」且「不明智」。《紐約時報》直言，川普未經國會批准便發動戰爭，嚴重違反美國法律與國際準則。更慘痛的教訓在於，美國過去二十年在阿富汗、利比亞與伊拉克的干預，最終都只是用一個破碎的混亂取代了獨裁，留給當地人民無盡的廢墟與動盪。

川普的野心顯然不因捕獲馬杜洛而滿足。在空軍一號上，他隨即將矛頭轉向丹麥屬地，公開宣稱美國「絕對需要格陵蘭」，並威脅哥倫比亞、古巴與墨西哥等國。這種將別國領土視為商品、將他國元首視為隨時可狩獵對象的霸凌姿態，已引發國際社會強烈反彈。丹麥總理佛瑞德里克森憤怒回應，要求美方停止威脅其人民；哥倫比亞總統裴卓更直指這是在沒有法律依據下的「綁架」。當川普以「國家安全」為由試圖併吞格陵蘭，這種不理智的恫嚇，正一點一滴地侵蝕戰後建立的集體安全秩序。

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，這是一場血淋淋的教訓。如果美國可以無視主權跨境抓人，這套邏輯若被北京仿效，以「反分裂法」為名對台灣採取行動，台灣屆時還有什麼立場尋求國際法保障？當法律被力量取代，台灣在強權眼中將不再是自主的實體，而僅僅是棋盤上隨時可被交易或犧牲的卒子。

誠然，即便美國向來被民進黨政府視為民主價值同盟，但我們不應在霸權施放的戰爭煙火中迷失自我，更不應為這種毀滅秩序的行為歌功頌德。馬杜洛是否販毒自有公法評斷，但川普的任性卻更具毀滅性。真正的民主與安全，是建立在對國際規則的敬畏，而非對大國肌肉的依附。

川普以「緝毒」為名，越過主權國界直接抓人，這在國際法上無疑開了一個極其危險的先例。當綠營忙著嘲笑馬杜洛的武器是「中國廢鐵」時，卻忘了如果連「國家主權」這道最後的防線都因美軍的任性而崩塌，那麼北京在中國社群媒體上叫囂「把這當成處理台灣範本」的聲音，就會從叫囂變成真實的威脅。

我們不應為強權的暴力喝采，而應為弱勢的主權憂心。真正的民主，是不僅在國內監督政府，更要在國際上，監督霸權。

