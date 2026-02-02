從揮毫到行動 海委會啟動「海廉傳誠」新春廉政序幕

為宣示廉潔施政、守護海洋的核心價值，海洋委員會於今（2 月 2 日）舉辦新春年節廉潔宣導活動，以「廉潔護海洋！海廉傳誠」為主軸，正式揭開新春廉政序幕。活動由主委管碧玲領航，率同副主委張忠龍、吳欣修、宋承恩共同揮毫「海廉傳誠」春聯，期許新的一年春風吉祥，也象徵海委會及所屬機關全體同仁貫徹廉潔、誠信治理的堅定決心，築起廉能防線。

管碧玲揮毫「廉」字，強調清廉勤政。(圖/海委會提供)

卓院長日前南下主持海委會合署辦公廳舍上樑典禮時指出，「海洋不僅是臺灣的重要資源，更是國家安全的關鍵屏障，透過與世界先進技術的連結，海委會未來在海洋資源探索與救援、海洋生態維護等面向，將扮演更加重要的角色。」對此，管碧玲主委表示，賴總統與卓院長皆賦予海委會重大的國家使命，全體同仁更需以高標準自我要求，以清廉勤政回應社會期待。

海巡退伍書法家筆墨傳誠(傳承)。(圖/海委會提供)

此次活動打破傳統廉政宣導模式，海委會特別邀請臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官蔡杰承化身「說書人」，以首部專為海洋事務專業倫理所編撰的《大海的後裔》防貪指引手冊發表會揭開序幕。蔡主任檢察官透過活潑生動的互動式讀書會，引導同仁進行深度腦力激盪，不僅提升對違法風險的辨識能力，也協助建立更為堅實的廉潔防火牆，開啟法律思辨與專業倫理的對話。

活動中，除由管碧玲主委帶領所屬機關單位主管齊力揮毫、寫下新春祈願，透過筆墨傳達「廉潔自律、守護海洋」的堅定信念外，也特別邀請曾服役於高雄海巡隊的退伍人員謝國棟先生，攜手多位書法家揮毫「廉政標語」春聯贈予同仁，象徵廉潔文化的世代傳承。謝國棟先生表示，他於民國 89 年至 105 年服役期間長年在海上執勤，對海洋懷有深厚情感，今日重返海委會揮毫書寫，每一筆一畫都是對海洋與海委會最深的祝福。

「廉政標語」春聯贈同仁，象徵廉潔文化傳承。(圖/海委會提供)

海委會指出，透過「海廉傳誠」活動，將原本較為艱澀的廉政政令轉化為富含文化溫度的生活美學。同仁領取印有廉政行動承諾金句的春聯與文宣品，不僅作為節慶裝飾，更在日常中潛移默化傳遞廉潔理念，使誠信精神融入工作與生活，進而深植於組織文化之中。