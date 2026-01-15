從搶救社區公園、到人生第一次被捕偵訊 專訪淡海公七自救會這群素人
新北市府準備在淡水公七簡易自然公園割出一個角落，砍掉100多棵樹，用以蓋警消大樓。
為守護自然森林的完整，淡海居民組成自救會，一群老、中、青當中，有退休工程師、家庭主婦、設計師、健身教練，現在紛紛變身土地與生態「專家」，從不知道國有地、私有地如何劃分，到查文件、召開記者會，甚至向市府提出行政訴訟。
去（2025）年9月，自救會成員在公園靜坐抗議兩天。他們手無寸鐵，肉身擋怪手，原以為警察是保護市民的保母，卻成為「欺壓百姓的打手」。如今，樹木逃不過厄運已被剷掉，當日被非法拘捕的居民們，還有可能吃上官司。
事後，有人抹黑他們有政黨色彩，也有人因被捕而造成心理陰影，會時常做惡夢、持續失眠，甚至經歷人生第一次接受身心科治療。自救會發言人林彥廷及一眾核心成員接受《環境資訊中心》專訪，剖白素人們為何要守護完整的原始森林。
為何堅持完整保留這片都市綠肺？
在輕軌濱海沙豐崙站旁的淡水公七簡易自然公園，是一個佔地約3公頃的自然森林，並非一般草皮或人造公園。根據公園主入口的一個解說牌，其設置目的是為了保護珍貴的自然資源，並具有保育、研究、教育、遊憩等功能。
住在公園旁社區的自救會成員L先生向《環境資訊中心》稱，公園不但令附近空氣變好，亦有降溫功能，「我家連冷氣也沒有買，都是開著窗戶。」旁邊的鄭奶奶補充說︰「他每天被小鳥聲音叫醒。」
隨著公園的一角將興建警消共構大樓及附屬設施，基地開挖工程約占1000坪，為樹木最茂密的區域之一，原生樹木遭移除或移植不當損失逾130株。即使在地約20個社區、逾1200名居民連署反對，自救會靜坐抗議等，新北市府亦無動於衷，更在2025年底把基地旁邊非劃定範圍的樹也砍掉，實行「先破壞後建設」。
自救會與荒野保護協會及環境法律人協會於去（2025）年8月中舉辦生態導覽活動。根據荒野的實地紀錄，公七自然公園的生物有110種，例如貓頭鷹、五色鳥，也有鷹類，植物則有姑婆芋、月桃、構樹等，物種多樣性豐富。有居民亦向《環境資訊中心》提供照片，稱曾拍攝到小山羌跑進鄰近社區的停車場。
荒野認為生態化公園應減少人工鋪面與水泥建設，保留原始生態環境，讓動植物得以延續棲息，不僅能讓鳥類與昆蟲繁衍，更能降低都市熱島效應，對於水資源循環與居民生活品質都有正面貢獻。
環境法律人協會則強調，公七自然公園的珍貴價值在於它的原始生態，不應有過多人為開發，古圳道遺留的低窪地，也可因應極端氣候變遷所應俱備的滯洪調適功能。本應救災的警消大樓預定進駐於古圳道中，會造成重大程度的破壞，失去防災能力與生態系統，又指出目前新市鎮尚有許多土地未開發，呼籲新北市政府重新選址。
除生態因素，自救會發言人林彥廷表示，警消大樓濱海路出入口面向兩條單程行車道，又緊鄰輕軌設施，遇上繁忙時間，等紅燈的車輛並無足夠空間讓道，警車、消防車、救護車會塞在出入口，前方可180度大迴轉的濱海路與沙崙路十字路口更是交通瓶頸點，亦為未來淡江大橋主要聯外道路口之一，紅燈時間逾3分鐘，恐耽誤黃金救援時間。
護樹換來一場「非法逮捕」 困警局12小時
去（2025）年9月16及17日，自救會得知怪手突然發動，居民決定堵在公園小徑和平靜坐。
居民們事前問過法律意見，知悉不衝擊、不打人就不會違法，所以當警察於17日作出驅趕時，他們亦把公民行使合法抗議權利的「緊急性集會」法律理據一一提出，但警察要求自救會關掉直播，並以「強制罪」及「剝奪他人行動自由罪」抓捕。
根據《刑法》第304條強制罪，以強暴、脅迫使人行無義務的事，或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；第302條剝奪他人行動自由罪，私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處五年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。被捕的除了林彥廷，還有時代力量成員林佳瑋、退休設計師鄭奶奶等九人。自救會質疑，鄭奶奶已70幾歲，如何強暴脅迫到施工的人、讓人心生恐懼？
林佳瑋一直參與勞工運動，熟悉這類社會運動相關法律，「他故意用《刑法》強制罪來架空《集會遊行法》。我覺得那是非法逮捕。」
林佳瑋也是被捕者中唯一被上手銬者，「他（警察）可能覺得我不服管教吧。請他們密錄器全部調出來，我非常確定我沒有攻擊警察。我就只是坐在那裡，被他抬走。」警察還拿走她的手機和背包，到了警局後，她要求聯絡律師，警察卻不知為何「找了一個小時」也找不回她的手機。
後來其他被捕者的代表律師已到，林佳瑋便告知手機被扣走，律師立刻說︰「你要告訴警方這是違法扣押。」警察這才突然找到她的手機並歸還。
警察還用各種方式誘使、迫使居民錄口供，包括要求扣留四小時後不論是否有律師到場都要進行筆錄，「法規是寫可要求筆錄，但不一定要做」；如律師正趕在路上，警察又推說因律師沒有委任狀所以不等候，「他還在路上，（被捕者）怎麼給他簽委任書？」。林佳瑋則盡力安撫被捕者，「我們會等，放心。」
多名警察又質問林彥廷，「警察局不蓋在公園要蓋在哪？」林彥廷則認為，警察在這次事件中有利益關係，當可能衝擊自身利益時，便會用公權力使居民噤聲。林彥廷很憤怒︰「你們新北市府不可恥嗎？」
被捕居民待在警局近12小時才獲釋。有居民很不忿，把員警編號記下來，送監察院立案。但是，居民涉兩罪的刑事案件也進入偵查階段，「現在就是在等檢察官的決定。」林佳瑋說。
自救會於被捕翌日召開記者會批評警方過度執法，當時淡水警分局回應稱，自救會成員闖入有圍籬的工地內，妨礙施工並涉及公共安全，現場員警二度勸導，成員仍未配合，因施工單位要求提告，故依法帶離並通知家屬與律師到場。
新北市府則稱，共構工程已完成都市設計審議，並進行公園生態及環境影響評估；樹木保護委員曾兩次會勘，盤點移植34棵、移除100棵，計畫經地方農業局核定，施工單位依法辦理，以兼顧樹木保護與新建警消廳舍需求。
面對「內外夾擊」 自救會堅持公民發聲扭轉命運
這群居民因反開發公園，現變成半個「反開發專家」。林彥廷本來是工程師，後來成為健身教練，工作時間較有彈性。他擔任社區管委會委員，剛好有居民拜託他參加公園開發說明會，從此走上抗爭之路。
林彥廷曾打電話詢問內政部國土署，職員向他表示，新北市府過去多年都曾要求使用市內不同公園建警消大樓，國土署也多次建議不要蓋在公園。然而市府沒有聽取意見，包括公七公園在內，新北市現在最少有七個警消設施蓋在市內不同公園裡。
事實上，國土署原本就有規劃淡海新市鎮的政商混合區，2015年也有前任市議員爭取到消防隊購地預算，但新北市府卻在2022年回覆國土署稱無行政機關使用需求，政商混合區後來變更為住六用地。隔年警消大樓第一次招標，也只提供淡海公七自然公園這個選項。
都市公園具有防災、降溫、休閒遊憩等功能。《都市計畫法》第45條規定，公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、體育場所，應依計畫人口密度及自然環境作有系統的布置，所占土地總面積要多於全部計畫面積10%或以上，然而全台沒任何縣市達標，截至2023年新北市更排在榜末。
林彥廷認為，淡海新市鎮是都市計劃裡的區域，本應在規劃時已劃定公共設施用地，但後來淡海很多土地變社宅，把警消大樓蓋在公園最便宜行事，市府不用花錢購地，但會犧牲生態、交通、居民的緊急救援。
本來林彥廷以為他擔任社區管理委員是來保護社區，現在又多了份責任——保護週邊的公園。可素人什麼都不懂，有前輩提議從連署開始，有公民力量加持，「他們（議員）才會願意聽你的話，因為那代表選票。」
但也有議員拒絕收連署。林彥廷後來發現，那些議員也是支持在公園裡蓋警消大樓，加上新北市長侯友宜態度非常強硬，早早放話要在他任內把大樓蓋出來。
而另一名L先生則是退休工程師，土地、法規、生態、交通都不是他熟悉的範圍，「所以被逼著學嘛。」2024年2月第一場說明會的錄影片段，他就看了好幾次，官員一直說沒地可用，他便質疑到底孰真孰假？
一次又一次抗爭後，自救會成員發現，要學習的不是艱深的土地法規、交通和動植物生態資料，而是政治；面對的不是都市規劃的綠地政策，是官商和不想惹事的社區管委會。
自救會曾把連署放在某社區大樓的大廳，不到10分鐘就被撤下來，「（管委會）理由是不希望社區有不和諧的事，要尊重贊成（建大樓）的人。他有一種情緒勒索，說這會傷害到大家的感情。」有委員甚至提議自救會成員在地下室自家車位「擺攤」收連署，「很屈辱的那種方式」，或叫連署的居民自行到自救會成員家按門鈴簽名，「原本1200人（連署），大家鬥志高昂，然後被打壓到不敢講話。」林彥廷說。
網路也出現指摘自救會的聲音，「帶風向」稱抗議者有政黨背景、自救會是怕警消大樓蓋在鄰近社區旁會影響房價等，甚至指既然自救會不希望消防大樓蓋在公園，要求成員先簽署「放棄急救同意書」。針對這些殺紅了眼般的謾罵，林彥廷摸不著頭緒，「正常你就算討厭公園，也不至於這麼恨吧？」
「我是內外夾擊，就蠻痛苦的啦。」但因為最終得到反對開發的連署民意基礎，令林彥廷覺得自救會越戰越勇。「公民發聲的重要，就是挽救極度錯誤的政策。」
訪問尾聲，另一名被捕居民陳小姐稱，經歷9月那一場「震撼教育」後，現在在路邊見到警察都會想吐，她認為警察看準站出來的核心成員就只有幾個，才敢過度執法。「是不是在這種地方政府的治理下，整個民主已經倒退到我們老百姓失去公民身份的資格？發聲是被打壓的。」
「但如果今天我們站出來的是幾百人、上千人，絕對是可以扭轉的。政治取決於什麼？民意啊！」陳小姐說。
