從撕海報到接納！國際跨性別悼念日 成大點燈默哀

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學「國際跨性別悼念日」點燈活動邁入第12年，學生、教職員與社區夥伴手持燭光默哀，悼念因性別認同遭受暴力而失去生命的跨性別者，也象徵支持多元性別、期盼校園與社會更友善。

自2014年起，成大「TO．拉酷社」與性平會於每年11月20日前後共同舉辦悼念儀式。國際跨性別悼念日源自1998年跨性別女性Rita Hester遭攻擊身亡事件，提醒世人看見仍受壓迫與誤解的人們，也讓燭光成為延續平權、拒絕仇恨的力量。

廣告 廣告

成大性平會承辦人吳怡靜從活動創辦起便投入籌辦。她回憶，早年校園對多元性別認識有限，活動海報常在張貼隔日就被撕毀、丟棄，這些看似微小卻帶著羞辱性的破壞，讓團隊深受打擊。多年努力下，校園支持聲量逐漸增強，她期盼有一天社會不必再依靠倡議提醒彼此尊重，「因為尊重與平等本來就應是日常。」

曾任性平會委員的體健休所教授徐珊惠則關注國際賽事中對跨性別運動員不利的規範愈來愈多。她擔憂，若以「保障競賽公平」之名忽略政策背後的隱性壓迫，反而可能使性別平權倒退。

成大「TO．拉酷社」社長江佳芮指出，社群時代資訊雜沓、情緒化言論盛行，討論性別議題更需要理性與包容。「不論立場，每個人都值得被當作人對待。」她期待理解能取代惡意，讓類似憾事不再發生。

前任社長顏梓航則提到，近期因誤解而滋生的網路仇恨訊息讓跨性別族群深受傷害。他提醒，大眾不應把個人焦慮投射到弱勢群體，也鼓勵若受到網路攻擊影響，應適時遠離社群、照顧情緒，並尋求信任夥伴支持。

成大學務長洪良宜到場出席，她強調「人人生而平等，沒有人應因性別被歧視。」成大持續推動性別友善措施，包括性別友善廁所與東寧校區性別友善宿舍，希望朝向「全國最友善」目標前進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

虎爺被當成貓生氣了 信徒拿3個「罐罐」祭拜竟然大發爐

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

