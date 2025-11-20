從撤離到重建積勞成疾 大馬村長王梓安術後報平安

花蓮光復大馬村長王梓安說道，「感謝所有關心我的人，謝謝大家。」

雖然有點虛弱，不過花蓮大馬村長王梓安還是透過影片向村民報平安。花蓮馬太鞍溪災後至今，重建工作還在進行，而光復鄉大馬村長王梓安卻傳出身體不適，讓女兒也相當擔心，緊急入院進行手術。

花蓮光復大馬村長王梓安的女兒王湘惠表示，「肚子痛、發燒、醫生也找不到什麼病因，他就回來，就想說休息個1天，災情的時候身體沒有什麼問題，只是重建這段期間，就是很多壓力啦、很多疲勞，然後導致他也休息得不夠，睡眠也不是很好。」

花蓮光復大馬村長王梓安10日受訪時說，「我們依親的，昨日晚上一直到早上，差不多有將近100多個人。」

這個月鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖10日早上達到紅色警戒，縣府啟動一級應變，光復、鳳林、萬榮3鄉鎮啟動強制撤離，王梓安都親力親為，在現場調度村民趕緊撤離。

而他的女兒指出，王梓安在堰塞湖第一波溢流之前就提前撤離村民，被認為救了全村，災後持續在第一線協助確認村民的安全，後續重建又日夜操勞，還有好幾度紅色警戒的撤離，自己身體也出了狀況，就醫發現膽囊和肝發炎。

花蓮光復大馬村民認為，「真的很辛苦，他算是我們光復鄉的英雄，因為堰塞湖災後重建都是他在操作呀。」

另一位村民也說：「做事滿認真的，也很積極，然後可能災前到災後，他都有盡他工作的本分。」

村民心疼村長連病倒就醫都相當低調，而當地民代表示，王梓安19日完成手術之後恢復狀況良好，他也會好好休養，盡快回到村子裡和大家繼續完成重建。

