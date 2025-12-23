從擔憂「一睡不醒」到精準預測！麻醉不再憑經驗 AI改寫麻醉安全模式

【健康醫療網／編輯部整理】近年醫美與手術相關所引起的麻醉意外，屢次引發社會關注，讓不少民眾在進手術室前，最擔心的不是刀口，而是「麻醉」安不安全。奇美醫院麻醉部副部長褚錦承指出，麻醉風險本就存在，面對複雜多變的病患生理狀態，麻醉醫師在術前扮演著最重要的守護神角色。而隨著人工智慧（AI）導入臨床，麻醉評估已從過去高度仰賴經驗的判斷，逐步轉為以大量數據為基礎的精準預測，讓醫師與病人都能在手術前，更清楚掌握風險。

傳統麻醉判斷有盲點 AI整合病歷數據提高麻醉精準性

褚錦承副部長指出，麻醉醫師存在的意義，在於手術前需評估病人的年齡、慢性病史、檢驗數據與手術類型。其風險判斷的精準度，會直接影響手術安全與術後恢復。過去業界普遍使用的「美國麻醉醫師協會病人生理狀態」分級量表，存在兩大侷限性：第一，是各級生理狀態界定有灰色地帶，不同醫師評分可能判斷不一；其次，此系統考量簡化，未將年齡、性別、抽血數據等關鍵因素納入考量，難以全面掌握風險。

隨著醫療數位化與AI技術成熟，褚錦承副部長表示，麻醉風險評估也逐漸出現轉變。現在透過分析大量手術與病歷資料，AI模型可同時整合年齡、疾病史、抽血結果與手術特性，預測術後患者可能產生的併發症、加護病房需求甚至住院天數，協助醫師在手術前，提早辨識高風險族群。

「數位孿生」模擬風險變化 助醫病共同擬定手術策略

進一步發展到最新的應用，則是以「數位孿生」概念，模擬不同醫療條件下的風險變化，讓病人與家屬能直觀理解「若先改善某項健康指標，風險是否下降」，有助於醫病共同討論治療計畫。手術當天，風險資訊也可即時同步，提醒團隊提前調整麻醉與照護策略，降低突發狀況。

褚錦承副部長解釋，當生成式AI導入醫療，讓原本看似抽象的麻醉風險評估，更為即時與自動化。系統可快速讀取病歷摘要與檢驗資料，在數秒內完成多項風險量表計算，並產出清楚易懂的風險說明與衛教內容，協助醫師與病人建立更充分的溝通基礎。

從恐懼到理解！AI科技不取代醫師 讓麻醉安全更透明

不過，褚錦承副部長也強調，人工智慧的角色並非取代醫師，而是補足人力與時間限制，讓醫師能專注於判斷與照護。當麻醉風險被清楚說明、被提前看見，手術麻醉就不再是讓人恐懼的神秘黑洞，而是結合醫學專業與科技智慧的安全守護，不但為實踐醫療安全帶來關鍵改變，也讓每一位接受手術的民眾，都能更安心的重拾健康。

原文出處：奇美醫訊 150期

