12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
從支持系統到學生經驗 第一屆大一年年會揭高教轉型關鍵
「第一屆臺灣大一年年會」於4月10日至11日在國立清華大學舉行，集結近200位來自全臺大學與技職校院師長，從制度盤點、政策對話到學生經驗，兩天議程首度系統性檢視108課綱世代進入大學第四年的轉銜現況。隨著新課綱世代全面進入高教現場，大一年已從過去的「適應問題」，轉為牽動學習歷程、制度設計與人才培育的關鍵起點，也成為臺灣高等教育轉型的核心場域。
國家教育研究院表示，首日以制度盤點為主軸，年會發布涵蓋38校的「大一年支持系統實施現況調查」，首度描繪臺灣大一年制度設計的整體樣貌。調查指出，大一年教育正面臨少子化、課綱轉銜落差與AI制度落後三大結構性壓力，其中僅2.7%學校達到AI治理制度化層次，75.9%未將AI納入新生調查，顯示制度與學習現場之間存在明顯落差。
在開幕講座中，國立清華大學前校長賀陳弘以「當教授變成學生」為引，指出大一是學習內容、方式與生活型態全面轉變的關鍵轉銜期（Bridge year），大學需從「選苗」與「育苗」雙軌思考，建立更具彈性與支持性的學習路徑。他並強調，面對AI與組織治理挑戰，應推動跨院整合或設立校級大一專責機制或整合機制，並讓學習歷程回到理解學生差異與支持設計的核心。
本次調查主要負責人、國立臺南大學高教深耕辦公室主任吳明錡指出，當前制度呈現「表面完整、結構脆弱」，多數措施仍仰賴計畫與人力支撐，尚未形成穩定制度基礎。他進一步分析，制度供給與學生實際需求之間存在多重斷層，包括支持系統啟動時間落後、心理支持近用門檻偏高，以及AI治理出現「從100%學業數據到僅2.6%AI應用」的數據斷崖。
這次年會特別規劃三大展版，從情緒支持、心理緩衝到校園日常，勾勒出大一學生在轉銜過程中被接住的關鍵時刻。由國家教育研究院提出社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）的支持框架，清華大學探索學習中心建構「先探索、再學習」的心理緩衝設計，國立高雄科技大學則從校園日常出發，呈現大一學生在一連串「大小事」中的真實經驗。三者共同描繪出學生如何在不同階段被理解與支持，或在制度縫隙中悄然錯過，也讓大一年從單純的適應議題，轉化為高教制度設計與學習支持的核心場域。
除了制度盤點，年會也發表18篇論文與18篇海報，呈現各校在課程設計、學習輔導與校務支持上的多元實踐。晚間活動除舉行教育部「素養導向高教學習創新（XPlorer 探索者）計畫」頒獎典禮外，透過 Kahoot 互動交流促進跨校連結，使專業對話延伸至更具參與感的交流情境。
第二日議程則轉向學生經驗，透過《100種韌性學聲》電子書與《探索大學聲》Podcast，呈現新課綱世代在迷惘、選擇與重建學習動機中的真實歷程。其中，「100種韌性學聲」作為首部曲，透過共寫與敘事整理，將個別經驗轉化為可對話的集體知識。書籍主筆、國立清華大學探索學習中心主任 彭心儀 表示，學生經驗的意義，在於讓制度設計回到真實學習情境，建立能回應差異的支持系統。
學生分享從「不知道該往哪裡走，只能自己撐著」，到在課程與同儕支持中逐步找回動機，學生經驗共同指向一個核心問題：當制度逐步建立，學生是否真的被接住。
在跨界對話論壇中，來自媒體、學界與政策端的代表提出共同觀察：親子天下總編輯陳雅慧 指出，學生經驗須轉化為社會可理解的公共敘事；國立臺灣師範大學教授唐淑華強調支持系統應奠基於學生發展與學習科學；立委陳培瑜 表示，「制度若沒有進入學生的日常生活，就無法真正發揮作用」；前教育部長、國立政治大學前校長吳思華則指出，高教轉型須從制度整合走向長期治理視角。
在行動層面，年會透過三場分流實作展示具體轉型路徑，包括新生探索課程、校園連結與歸屬感設計，以及探索引導員制度，逐步建構從課程、生活到關係的整體支持架構，展現大一年教育從制度建置走向學習體驗設計的發展方向。
年會執行委員會主席、國立清華大學特聘教授焦傳金表示，本次年會讓大一年議題從個別實踐提升為全國性的系統對話，未來將持續推動跨校合作與制度深化，讓支持系統真正落地於學生學習歷程之中。
教育部常務次長朱俊彰表示，大一年已成為連結學習歷程與未來發展的重要階段，教育部將持續推動學習支持、課程精進與AI制度建構。
在閉幕短講中，國立成功大學前校長蘇慧貞以「高教的下一個十年」為題指出，大學需從知識傳授轉向能力培養與學習支持，而大一年將成為轉型起點。本屆年會最後由實踐大學接棒第二屆主辦，校長洪久賢表示，將延續跨校合作與以學生為本的精神，持續深化制度發展與實踐行動。
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