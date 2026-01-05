從政權更替到「斬首式操作」! 「挾持」既有政權結構 CNN 曝川普策略風險高

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 美國日前發動一場特種部隊行動，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）直接帶往紐約，週一（ 5 日）出庭受審。白宮隨後一連串表態顯示，美方正試圖以高壓手段重塑委內瑞拉政局，並公開宣稱「美國正在掌控委內瑞拉」。

據美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，不同於過去美國在伊拉克進行的全面政權更替，白宮內部人士指出，這次行動更像是「斬首式政權操作」，藉由移除最高領導人後，轉而施壓留守的權力核心。現任委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在馬杜洛遭帶離後，成為卡拉卡斯的實際領導者，也被視為美方施壓的關鍵對象。

委內瑞拉代總統羅德里格茲在被最高法院任命後，主持第一次內閣會議。 圖 : 翻攝自X 烏克蘭戰爭.最新進展

川普於週日晚間受訪時語出驚人，直言美國正透過對羅德格斯茲的壓力「運作」委內瑞拉政局。「別問我誰在掌權，因為我的答案會很具爭議性，」川普表示 :「那代表我們在掌控，我們在掌控。」《CNN》分析，美國總統公開宣稱主導一個距離本土約一千英里的主權國家，即便未必完全屬實，也代表了川普政府對外政策的權力野心。川普的強勢言論並未止步於此。他更點名哥倫比亞「情況非常糟」，並警告墨西哥「必須整頓好自己的問題」。

《CNN》報導指出，相較於戰後重建與國家治理的高昂成本，透過挾持既有政權結構、迫使其配合華府要求，或許能降低美方的人力與財政負擔。然而，這條路線同樣充滿不確定性，也可能帶來意想不到的後果，包括美國立場反而逐漸疏離委內瑞拉長期的民主運動。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾稱為反對川普入侵委內瑞拉不惜流血。(資料照片) 圖 : 翻攝自聯合國網頁

在華府內部，民主黨人已對川普未經國會授權即採取近似戰爭行動表達強烈不滿；共和黨則大致力挺總統，顯示國會在此議題上嚴重分歧。不過，這場外交與軍事冒險是否會進一步撕裂川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，仍有待觀察。

《CNN》報導進一步指出，面對後續局勢，川普政府正小心翼翼地在卡拉卡斯尋求一個「可控且穩定」的權力結構，同時避免大規模清洗官員，以免引發內亂，將眼前的政治勝利轉為美國期中選舉年的負擔。

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。

盧比歐在訪談中強調石油轉移對委內瑞拉下一步的和平至關重要。 圖：翻攝自@HXR001

國務卿盧比歐（Marco Rubio）則於週日登上多個政論節目，試圖淡化外界將此事與伊拉克戰爭相提並論的說法，並批評相關分析為「鬧劇時刻」。他強調，美國將持續維持對委內瑞拉的石油「隔離式」制裁，以迫使當地剩餘領導階層配合華府要求。

「我們希望毒品走私停止，不希望再有幫派分子進入美國，也不想再看到伊朗或古巴勢力存在，」盧比歐在《哥倫比亞廣播公司》( CBS )《面對國家》節目中表示。他並強調，委內瑞拉的石油產業不應落入「美國對手或掠奪者」之手，而應真正造福當地人民。

美國民眾在白宮外抗議美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。 圖 : 翻攝自央視新聞

共和黨參議員、川普盟友柯頓（Tom Cotton）也直言不諱指出，當川普說美國將「運作」委內瑞拉時，實際含意就是新領導人「必須滿足美國的要求」。

《CNN》分析，綜合各方說法，川普對委內瑞拉的構想，實質上是透過脅迫手段，要求代理總統成為其權力在該國內部的延伸。正如國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）所言：「川普總統訂下條件，他展現了美國的領導力，也將主導下一步的方向。」

