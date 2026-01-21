從政近50年！中市議員張瀞分83歲生日引退

▲張瀞分今天83歲生日，宣布不參選下屆台中市議員，將全力支持江啟臣子弟兵涂力旋參選。（圖／翻攝涂力旋臉書，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 從政48年、六都最高齡的民代張瀞分，在83歲生日的今天宣布，將不參選下屆台中市議員，並全力支持江啟臣子弟兵、國民黨豐原區社皮里長涂力旋參選。張瀞分是最後一任豐原市長、第一任區長，素有「豐原媽祖婆」稱號，平日自己開車為民服務、跑行程，從不假手他人，自稱「越忙越年輕」。

六都年紀最長的市議員，原由「新莊媽祖婆」外號的民進黨前新北市議員黃林玲玲蟬聯多年，黃林玲玲本屆未參選，比她小一歲的張瀞分，3年前接下「全國之最」。國民黨籍的張瀞分1943年1月21日出生，1978年首次參選就當選豐原市代表，從此踏上政途未曾中斷，2005年當選豐原市長，2010年台中縣市合併後，從末代豐原市長變成首任台中市豐原區區長，有「豐原媽祖婆」稱號。2014年投入九合一選舉，連續3屆當選第4選區市議員。

張瀞分從政48年輩分極高，台中市議員無論藍綠白都尊稱她一聲「阿姑」，張瀞分老當益壯，選區大小服務和行程都自己開車跑，由於家族成員都無意從政，地方好奇實力堅強的她，下屆是否將繼續參選再創新紀錄，未料她在生日的今天宣布交棒，力挺豐原區社皮里長涂力旋參選台中市議員。

儘管國民黨下屆台中市長選舉尚未提名，但張瀞分已表態支持行政院副院長江啟臣，今（21）日她在豐原區住家前親自寫春聯，受訪時稱讚涂力旋踏實又認真，她與江啟臣選舉時，涂力旋一直在旁協助，她也要回饋，自己不敢說「接班」，但會全力幫忙涂力旋參選。

涂力旋感謝張瀞分的提攜與信任，強調世代交棒不能只是換人，更要接得住責任、延續成果，自己會用行動將前輩打下的基礎延續下去，也用更貼近年輕世代的節奏與行動力，持續為地方打拚。翁子里長連佳振也有意更上一層樓，他盛讚張瀞分將人生歲月奉獻給豐原，是政壇後輩學習的典範。

