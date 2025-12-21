從政50年感恩餐會 王金平：沒邀鄭麗文、柯志恩才代表國民黨

前立法院長王金平今日舉辦從政50年的感恩餐會，他受訪時表示，沒特別邀國民黨黨主席鄭麗文，因為藍委柯志恩才是代表國民黨。

王金平今天（21日）中午在高雄巨蛋漢來飯店舉辦感恩餐會，現場眾多貴賓出席。王金平在餐會前接受採訪，被問到傳出4位有意角逐高雄市長的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺有在感恩餐會名單上，王金平則回應，「沒有邀請，但如果他們想要來都很歡迎」。

柯志恩出席。（圖/中天新聞）

王金平接著指出，「我第一個要感恩國民黨，沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文我們沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨」。

王金平更指出今日致詞的只有4個人，一位是籌備會主委、一位是高雄市長陳其邁、一位是柯志恩，最後就是他自己，其他就沒有講話了。

