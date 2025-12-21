從政50年高雄感恩「沒邀鄭麗文」 王金平：柯志恩才代表國民黨

連戰夫婦鑽石婚宴，王金平到場。廖瑞祥攝



立法院前院長王金平今（21日）在高雄舉辦從政50年感恩餐會，王金平與有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩聯袂受訪時表示，特別感謝國民黨，沒有國民黨、就沒有當時的王金平，國民黨祕書長李乾龍會到場祝賀，王並特別點名，沒邀國民黨黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」。

柯志恩說，王金平就是台灣政治發展史的教科書，她懷著感恩、學習心情，感恩餐會選在冬至，希望一切圓滿。

外傳4位有意角逐高雄市長的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺都在感恩餐會名單上，王金平受訪時說，沒有特別邀請，但如果他們想要來，都很歡迎。媒體詢及民進黨質疑在野獨裁等說法，王金平說，不用特別評論，盼促成國內和諧、政局安定，進一步促成兩岸和平才最重要。

高雄市長陳其邁到場致賀並上台致詞，推崇王金平一路走來謙和、包容，不分藍綠，是立法院與高雄、台灣社會的公道伯，318事件若非王扛住壓力、調和鼎鼐，最後和平落幕，「王院長功不可沒。」馬王政爭時，國民黨一度想開除王的黨籍，王也非常吞忍，考慮國家穩定與憲政體制，從王身上學到很多。

王金平補充說，「沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨」。

王金平致詞時表示，柯志恩是國民黨高雄市黨部主委，由她代表國民黨，接受自己的感恩。

