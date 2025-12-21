從政50週年感恩餐會故意不邀鄭麗文？ 王金平：柯志恩才是代表國民黨

王金平(中)在感恩餐會「洗臉」鄭麗文，其中內情頗耐人尋味。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 立法院前院長王金平21日在高雄巨蛋漢來飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩，以及有意參選高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩都到場。不過，現場獨獨未見國民黨主席鄭麗文，王金平對此受訪表示，「沒有國民黨就沒有我，國民黨秘書長李乾龍也會來，反而沒有邀請黨主席，因為柯志恩才是代表國民黨」。這套組合拳重重打臉鄭麗文，也傳有另有隱情。

王金平跟柯志恩聯袂受訪時說，「我第一個要感恩的是國民黨，沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而我們的主席、我們沒有邀請她，因為柯志恩才是代表國民黨，請她來不但參加而且致詞，而今日致詞的只有4個人，包括籌備會主委、市長陳其邁、柯志恩、我，其他就沒人再講話了，很單純，所有程序都安排地非常確定」。

國民黨主席選前，王金平並未特別表態挺哪位候選人，當時王金平稱「暗助」或鼓勵不管是郝龍斌或鄭麗文，表示他沒有特定支持對象。鄭麗文主動發臉書坦承數度拜會王金平，稱王手寫了3點提醒與期許交給她，肯定她的論述能力和戰鬥力，是當前國民黨最需要的。

黨主席選後，鄭麗文聽從王金平建議，用李乾龍擔任副主席兼黨秘書長。鄭王關係看起來好來、好往，但王金平何以非要在感恩餐會「洗臉」鄭麗文，其中內情頗耐人尋味。鄭王兩人鬧翻，有人猜測與媒體傳出國民黨內定陸委會前副主委、涉嫌受中國指示介選遭檢依《反滲透法》起訴的張顯耀，接任第五位副主席並負責督導南部選戰有關。

