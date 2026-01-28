從效率到創意起飛：台灣李奧重塑AI行銷應用典範

台灣李奧與台灣啤酒合作，以AI拓想呈現十方萬物「無所不在的應援」，使金牌台灣啤酒成功集結為Team Taiwan加油的集體潛意識，成為啟動全國盛大應援的開關。

陽獅集團台灣（ Publicis Groupe Taiwan）旗下台灣李奧（ Leo Taiwan）近日攜手台灣啤酒，推出一支以AI拓想（AI-enabled imagination）為核心的品牌形象影片。以作品呈現：AI在行銷傳播產業中的角色，正從提升效率的工具，轉變為擴展品牌創意空間與敘事語言的放大器。

影片以AI拓想為主要製作方式，使創意的天馬行空不再受限於傳統拍攝條件與製作成本，能在短時間內結合大量台灣文化與精神的代表性角色，呈現「無所不在的應援」。團隊運用AI超現實美學，營造出「魔幻寫實」風格的獨特視覺，放大情感表現與畫面密度，以「超現實的集體潛意識」演繹齊心為經典賽、為Team Taiwan加油的大眾心聲。

影片YT連結: https://www.youtube.com/watch?v=JzaXb-boeXI

魔幻寫實集體潛意識 無所不在應援現身

在創意內容與手法上，該作品以「無所不在的應援」作為核心敘事概念，透過AI拓想，以超現實視覺語言，建構出帶有集體潛意識感的應援場景。影片中運用如巨型鳳梨氣球、跳著應援舞的台灣黑熊，以及互相擊掌的門神等非寫實元素，透過誇張與重組的手法，放大情緒與象徵意涵，形塑出一種超越現實、以台灣文化符號為核心的視覺體驗，讓強烈且易於辨識的影像語彙，在快速滑動的觀看環境中形成吸睛的焦點。

在情感層面，創意將「喝啤酒」與「挺台灣」進一步連結，透過萬物集結應援的敘事設定，將神明、寵物與日常生活場景中的元素，納入同一個應援想像中。金牌台灣啤酒在其中扮演的角色，則被設定為啟動這場集體應援的關鍵元素，推動整體敘事與情緒逐步累積。

在此次合作中，台灣菸酒公司董事長湯期安與台啤行銷團隊對於新型「AI拓想」創作模式，始終保持高度的開放與支持，並與台灣李奧一起打破既有成功框架，共同探索新世代品牌敘事的最佳演進方向。雙方將創意視為品牌長期價值的一部分，使AI得以在穩定品牌核心的前提下，成為測試想像邊界的協作夥伴。

AI-First攝影棚 讓創意人成為世界的導演

「在AI拓想的世界觀與創作模式中，創意人不再只是決定『怎麼拍』，而是成為世界的導演。」陽獅集團台灣首席創意長暨台灣李奧、台灣上奇執行長楊榮柏說。當影像得以被生成、世界得以被建構——創意人已不再被現實可能性、場景或製作預算所限制，而是先定義世界觀、情緒法則與敘事邏輯，再由AI將想像轉化為可被看見的現實。

2025年二月，陽獅集團台灣以專業級規格打造ONE SPACE攝影棚，成為「AI拓想」世界觀的實體基礎。

陽獅集團台灣的【ONE SPACE】虛擬攝影棚，在AI拓想的創作邏輯下於2025年初誕生。它是一個讓 AI-First世界觀得以落地的實體基座：當創作需要名人、特殊物件或確立版權等現實條件時，【ONE SPACE】提供一個可控、安全的「現實注入點」，確保創意在不被現實牽制的前提下完整執行，讓創意人的天馬行空從概念走向真實呈現。

「當拍攝與現實不再是門檻，創作將回到最原始的狀態；當AI 賦能創意人同時成為創作者、導演與剪接師時，」楊榮柏為此興奮不已，「導演決定世界，剪接營造情緒。想像力，將是創意人的唯一限制！」

該專案亦結合運用陽獅集團台灣近年研發的多項AI洞察與生成工具，使AI的角色不僅止於影像製作。透過AI-II（Intention & Insight）模組，團隊從海量數據與行為訊號中分析消費者意圖，辨識驅動情感與行為的關鍵線索；並藉由AI-MH（AI Magic House）素材生成系統，快速延展不同敘事方向與影像組合，加速創意測試與優化流程。

藉由專業團隊協作與AI工具加乘，陽獅集團使AI成為連結消費者洞察與創意生成之間的重要橋樑，讓品牌溝通不再僅從單一洞察線性展開，而能形成更具彈性與層次的敘事結構。透過本次品牌形象影片，台灣啤酒、台灣李奧與陽獅集團呈現一項新典範，將AI的價值延伸至擴展創意尺度與深化品牌意義，並為行銷傳播產業建立可持續的創作模式。

以上訊息由 陽獅集團台灣（ Publicis Groupe Taiwan）提供