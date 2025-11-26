從效率到韌性 遠傳總座井琪談企業AI應用
(記者謝政儒綜合報導)「2025創新論壇」今（26）日登場，今年大會主題「AI×智慧應用新革命」，邀集各界重量級專家，探索企業如何強化AI應用，並兼顧效率與營運韌性。遠傳總經理井琪以「從效率到韌性：強化企業AI應用」發表專題演說，分享遠傳AI轉型「內服外用」的實踐經驗與營運洞察；遠傳子公司數聯資安總經理李明憲也參與座談，分享AI時代企業打造數位韌性的關鍵。
井琪表示，生成式AI降低AI使用門檻，並擴大AI應用範圍，這股浪潮正深刻改變企業的營運模式。遠東集團暨遠傳董事長徐旭東對科技與創新一向非常重視，在「AI is Everything」理念帶領下，遠傳不僅在內部導入生成式AI，協助同仁提升工作效率、優化流程，更自主開發「遠傳智靈」AI平台並對外輸出，積極協助企業夥伴導入AI技術，從客服、營運到決策分析，強化效率與營運韌性。
井琪指出，企業導入生成式AI有四個重要步驟，首先應找出機會，預計透過AI解決什麼問題，「不為AI而AI」；其次是選擇適當的AI平台和工具，「想喝牛奶，不一定要自己養牛」，考慮與既有IT環境的整合，降低員工學習成本和阻力；接著是準備資料，盤點出「可用的資料」；最後一步是執行導入，不侷限於技術部門，確保所有層級的員工都能參與，讓AI成為整個組織的共同工具。
生成式AI帶動「白領革命」，人機互動逐漸成為日後職場工作的主流模式。井琪表示，企業導入AI要有目標、有規劃，且要溝通、迅速，並能衡量結果。遠傳採取由「點」到「線」到「面」的AI導入策略，提供員工安全的AI工具提升個人效率，進而在每個團隊中讓AI成為助理加強團隊效率，再透過AI優化跨團隊流程，提升生產力並達成工作與生活平衡。
井琪分享，企業導入AI的終極目的不外乎是「降低成本」和「增加營收」，遠傳從自身的實踐經驗，精鍊出四大衡量目標，包括提高員工生產力、提升營運效率和韌性、帶動服務和商模創新、提升客戶滿意度。這些目標不僅適用遠傳，也能協助多數企業組織找到導入AI的切入點。
遠傳廣泛應用M365 Copilot在員工的日常工作中，鼓勵各部門找到生成式AI應用的場景，包括產品管理、門市、法務、財會與行政設施、採購、IT開發等單位，大幅取代重複性的人工作業。包括運用Copilot審閱租約及分析摘要文件，平均減少66%及95%工時；自動化公文登錄、報修管理、審閱維護保養合約每月節省超過2000分鐘工時；查核供應商、管理到期合約大幅縮短75%至90%；防詐資料核查KYC認證機制減少60%至99%工時。
遠傳IT維運部門以生成式AI優化跨團隊的維運工作，讓專家與「維運智靈」AI助手共同協作，達成自主學習與創新應用、快速複製應用場景與共享維運平台，優化維運效能並減少30%至50%事件分析的人力。網路技術團隊亦透過AI整合過往的事故紀錄、300個以上的作業流程手冊與文件，快速定位問題區域、自動化工單調度、加速學習與故障排除、發布早期風險警示等，強化網路營運效率及韌性。
遠傳亦將生成式AI導入其產品與解決方案中，增進客戶體驗並拓展新商機。譬如，遠傳friDay影音以生成式AI打造對話式推薦片單，結合語意與情緒分析、關鍵字檢索、語意向量檢索等多重技術，點擊率成長7倍；在AI助攻下雙11銷售業績較去年成長1.6倍，新註冊會員也增加超過2倍。
在企業端，遠傳將AI導入其自行開發的物聯網平台支援多元智慧城市場景，結合AI優化電量需求預測、設備節能控制、路燈監測調控等；並結合Digital Twin技術打造能即時連動、模擬未來、預測風險的虛實整合平台，提升決策效率及管理。遠傳更利用自行開發的遠傳智靈平台，為企業導入生成式AI快速落地AI應用，實績已涵跨政府、學校、醫院、科技、金融、港務、交通、食品零售等產業客戶。
遠傳以AI投入防詐，兩小時內阻斷異常來電，以語意分析攔截逾九成詐騙簡訊，每月攔截3,100萬次風險連結，自動攔截兒童不宜內容等多項措施，全面守護用戶安全。遠傳亦打造AI智能客服，即時回應並可預測顧客需求，提供旅遊保險提醒等主動式服務及個人化互動，提升顧客體驗及優化人力效率；2025年每月使用量達40萬次，助客服團隊年省人力成本5,400萬。
井琪指出，未來AI將走向「代理人模式」，企業要跟上AI轉型，不僅需重新檢視組織與作業流程，並要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等三大面向，放大AI綜效，才能打造多維度企業韌性，實現永續經營。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 14 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 11 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 9 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 13 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 9 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 17 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 14 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前