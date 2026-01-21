從敗血症到胰臟炎 急性淋巴性白血病友精準治療解套

江先生(中)成功達成MRD陰性，如今疾病穩定控制。左為中國醫藥大學附設醫院醫師葉士芃。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕44歲的江先生原本在職場與家庭之間奔走，生活忙碌卻踏實，沒想到一場突如其來的疾病，讓人生瞬間彷彿被按下暫停鍵。2023年10月，他因連續兩週感到異常疲憊，走沒幾步路就氣喘吁吁而就醫，原以為只是貧血或心臟問題，抽血檢查隔日卻被緊急通知白血球數值高達25萬，嚴重超標，隨即住院並確診為急性淋巴性白血病(ALL)，正式展開一場與病魔對抗的長期戰役。

突如其來的罹癌消息，讓江先生與家人一時難以消化。事業被迫停擺，生活節奏全盤打亂，不確定的治療方向與未知的未來，讓人難免感到恐懼。然而，看著始終陪伴在身旁的父母、太太、孩子與妹妹，江先生選擇直面疾病、不向命運低頭。他坦言，確診初期最難熬的不是身體不適，而是對未來的未知與家人的擔憂，「我知道他們一定比我更害怕，所以我告訴自己，一定要比他們更堅強。」在治療最艱難的時刻，他反而成了家人的精神支柱。

廣告 廣告

即便心態堅定，治療過程仍充滿考驗。江先生接受高劑量化學治療後，不僅迅速掉髮，更在第一次化療後兩週遭遇敗血症侵襲，成為治療路上最危險的生死關卡。所幸在醫療團隊即時處置下，成功挺過危機，未引發多重器官衰竭。隨後的療程中，他又接連面臨長達兩週的反覆高燒，以及劇烈胰臟炎疼痛，坐著、站著甚至趴著都無法緩解不適，甚至一個月幾乎無法進食，身心備受煎熬。

江先生回憶，那段日子雖然低潮不斷，但家人的陪伴與醫護人員的照顧，讓他從未覺得自己是孤軍奮戰。他特別感謝中國醫藥大學附設醫院葉士芃醫師及醫療團隊，陪伴他度過一次又一次治療難關，也在關鍵時刻提供專業且清楚的治療建議。

在密集治療後，江先生順利達成「可測量殘存癌細胞(MRD)陰性」，進入後續治療抉擇的重要階段。過去，成人急性淋巴性白血病治療選項相對有限，骨髓移植往往是關鍵關卡，但其伴隨的急性與長期副作用，常讓病友承受沉重心理與身體壓力。所幸隨著醫療進步，醫師可依據MRD檢測結果，量身打造更精準的治療策略。

在與醫師充分討論後，江先生選擇免疫治療作為後續治療方向，持續清除更微量的殘存癌細胞，成功維持MRD陰性狀態，疾病至今穩定控制，也逐步重返原本的生活軌道。他的經歷，正是以MRD為依據、精準治療帶來關鍵轉變的真實寫照。

江先生也以過來人身分提醒病友，應主動了解自己的MRD檢測結果，因為這是影響後續治療選擇與復發風險的重要關鍵指標。他鼓勵病友多與醫療團隊討論數據背後的意義，才能為自己做出最合適的治療決定。

此外，他也呼籲病友與家屬善用正確的醫療資訊，減少對未知的恐懼。癌症希望基金會近日發行「選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1」衛教懶人包，協助病友深入了解疾病與治療選項。江先生分享，當對疾病理解越多，內心就越不容易被恐懼擊倒，「只要不放棄希望，並選擇最適合自己的治療路徑，每個人都有機會迎向下一個黎明。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》通通吃錯？低卡便當越吃越肥 營養師揭暗藏陷阱

健康網》吃菇助長壽？ 研究揭4成分助抗老、降死亡風險

健康網》6旬男血便半年竟拖出大腸癌 醫揭分辨腸癌與痔瘡一次看

健康網》開心果不是人人都能吃 營養師點名4族群要小心

