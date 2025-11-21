從教壇到菜園 鄭錫禧用十年打造開心農場退休生活更豐盛

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】許多即將退休的朋友都幻想自己退休後的生活就是休息與旅遊，但對退休二年多的國小校長鄭錫禧來說，更是與土地、與自然重新連結的豐盛旅程。過去十年，他與太太將心力投注在一塊小農地上，用有機無毒的栽種方式，將開心農場經營成一座真正的百果園，也讓他們的退休生活更有意義、更健康。

十年前想要當起開心農場的最主要原因，鄭錫禧校長說:就是因為太太喜歡吃開心果，所以想要自己種。（圖／記者周厚賢攝）

鄭錫禧回憶說：「開始想要投注開心農場的念頭是在十年前，當時同樣在教育界服務的太太先行退休，而且她特別喜歡吃無花果。後來得知附近有人出租小農地供假日農夫栽種，我們就毫不考慮地投入。」由於鄭校長本身是農家子弟出身，對農事並不陌生。初期，他們從無花果開始種起，隨著經驗累積，蔬果種類也逐漸豐富：小番茄、絲瓜、四季豆、花椰菜，更後來加入蜜棗、蘋果、平地梨……如今，這塊田地不只是菜園，而是一座名副其實的百果園。

農家子弟出身的鄭錫禧對農事知之甚稔，尤其對無毒農業的栽種更是完全駕馭。（圖／記者周厚賢攝）

令親友們印象深刻的是，他倆種出的水果幾乎樣樣都能豐收，只要有人想吃水果，大家總第一想到「來找鄭校長就對了！」鄭錫禧說，他們栽種時完全不依賴化學農藥，而是以最天然、有機的方式來管理農田。然而，外界看到的豐收只是表象。鄭錫禧坦言，每一天都要仔細除草、施肥、除蟲，且多以人工方式進行。尤其某些蔬果生病時，他還上網查資料、翻文獻，只為找到最合適的處理方式。他說：「我把每一棵蔬菜當成自己的孩子在照顧，看著幼苗長大、開花、結果，那份成就感是買不到的。」

被錢幣草覆蓋的飽滿的芋頭，顯見鄭錫禧校長無毒農業的成果。（圖／記者周厚賢攝）

兩年多來，退休並不意味著停下腳步。鄭錫禧每天仍在農場投入約兩小時的工作，此外，他與太太還到南投山區參與生態解說與志工活動。健身房也是他們的去處之一，重訓讓他退休生活仍充滿活力。對於即將退休的人，鄭錫禧有自己的建議。他說：「接近自然、經營開心農場其實是非常好的選擇。你可以了解大自然培育萬物的不易；你付出汗水與心血，最後品嚐自己栽種的蔬果，那種喜悅說不出來。更重要的是，每天吃自己種的蔬果，就是確保健康長壽的重要方式。」