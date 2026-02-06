從教室到人間道場 讓我們在故事裡相遇

台南慈濟教師聯誼會45人，6號回到靜思精舍，和上人分享他們的第一本專書《從教室到人間道場》，書中收錄27位教師的生命故事，看他們如何將靜思語落實在教學與生活中，進而轉變他們的想法與人生。從教室講台走進社區道場，資深教師退而不休，持續信願行。

新冠疫情期間，王貴美在台南衛生局當電話諮詢志工，協助分配工作、安撫民眾的情緒，已經70歲的她，2022年從台南慈濟高中退休，從教學現場到社區道場，持續發揮靜思語的影響力。慈濟志工 王貴美：「我們用靜思語教書，其實孩子也會回饋給我們，因為學生有在聽靜思語，所以靜思語就像四神湯一樣，他喝了就不同了，他會轉他的念頭。」

每天一早，就到海邊淨灘，88歲的莊雪，退而不休，不管是做環保還是讀書會，持續在社區活躍。慈濟志工 莊雪：「反省我以前的教書，真的我好懺悔。」

很難想像，外表慈祥的她，過去教書時，曾經嚴厲打罵學生，造成師生關係疏離，直到接觸靜思語，才開始調整自己，從權威的姿態，轉為陪伴與理解。慈濟志工 莊雪：「跟小朋友一起口說好話，然後手做好事，我要退休的時候，小朋友都哭腫了眼睛，然後抱著我哭，所以這個時候，我才深深地體會到，這個愛的能量 這麼的深刻。」

證嚴上人開示 ：「孩子要怎麼教，當你在很生氣 ，想到了靜思語，應該氣就會消了，再度提起了，你們教育那一分的興趣，就如你們這裡所說的，靜思法語潤心田，這塊心田 不要讓它缺水，只要有水 滋潤它，你一定就會有收穫。」

和上人分享，台南教聯會的第一本專書，《從教室到人間道場》，收錄27位教師的生命故事。慈濟志工 吳妙芬：「在2020年的時候，上人就開示說，希望我們弟子，可以盤點生命的價值，所以同年的三月，台南教聯老師信願行，我們就開始邀稿了。」

這本專書，不只是資深教師的自我盤點，更希望其他教育工作者，能從他們的故事中，獲得反思與啟發。

