從教室走向國際競技場 臺北城市大學數媒系林姵緹老師以專業認證培育設計即戰力

圖：台北城市科大馮美瑜校長偕商學院陳鉦達院長與數媒系領證代表同學合影。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在設計教育逐步走向實務導向與國際接軌的趨勢下，臺北城市科技大學數位多媒體設計系（數媒系）副主任 林姵緹老師，近期於校內舉辦的「Adobe Illustrator 與 Microsoft MCF AI-900 人工智慧基礎能力證照頒發活動」中，帶領學生展現亮眼成果，再次凸顯技職教育與國際專業接軌的實踐成果。

長期深耕專業認證與實作教學的數媒系林姵緹老師，持續將國際證照制度系統化導入課程設計，強調「能力即證明、證照即實力」。她不僅協助學生在學期間取得具國際辨識度的專業資格，更進一步引導學生將課堂所學延伸至國際競賽舞臺，讓設計教育不只停留在作品完成，而是能與全球標準對話。

圖：臺北城市科大林姵緹老師（右三）帶領學生奪金證。(圖/主辦單位提供)

證照不只是考試 而是完整設計能力的展現

此次頒發的證照涵蓋 Adobe Illustrator 及 Adobe Visual Design 視覺設計專家等核心項目。林姵緹老師指出，視覺設計專業的關鍵不在於單一軟體熟練度，而在於是否具備跨軟體整合能力與完整設計流程的理解。因此，她在課程中同步導入設計思考、專案邏輯與實務應用，讓學生在準備證照的同時，也累積實際可用的專業能力。

走向國際舞臺 ACP 世界盃成為實戰關鍵歷程

除課堂教學與證照輔導外，林姵緹老師亦積極拓展學生的國際視野。她曾多次帶領學生前往美國，參與 ACP 世界盃（Adobe Certified Professional World Championship）國際競賽，讓學生在高度競爭的情境中，實際體驗全球設計評選標準與節奏。

林老師分享，國際競賽的價值不僅在於成績，更在於訓練學生於有限時間內完成創意發想、設計整合與成果呈現。這樣的實戰經驗，往往能讓學生更清楚自身定位，也更有信心面對未來產業挑戰，相關成果亦讓臺北城市大學數媒系逐步累積國際能見度。

圖：「臺北城市科技大學 × 碁峯資訊Adobe Illustrator 與 Microsoft MCF AI-900 人工智慧基礎能力證照頒發大會」活動圓滿落幕大合影。(圖/主辦單位提供)

串聯產業與教學 回應 AI 世代設計需求

身為系務主管，林姵緹老師同時積極推動產學合作，與碁峯資訊等產業夥伴攜手，將 AI 工具應用、數位內容製作與設計實務導入課程中，培養兼具創意、美感與科技應用能力的跨域設計人才，回應目前產業對複合型設計專業的高度需求。

校方對其教學成果亦給予高度肯定，認為這種結合專業認證、國際競賽與產業實務的教學模式，不僅有效提升學生就業競爭力，也為校園建立穩定且可複製的人才培育典範。

展望未來，數媒系林姵緹老師表示，將持續深化專業認證與國際交流機制，協助更多學生在學期間完成與產業接軌的準備，讓設計教育真正成為走向職涯與國際舞臺的堅實基礎，也持續累積臺北城市大學在設計教育領域的專業聲量。