從教室走向舞台 雨果音樂公開表演賽培養臨場自信

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為了激勵學員，讓學習音樂不再只停留在教室，而是能像一般正規音樂班一樣站上正式舞台，雨果音樂特別於假日假埔心演藝廳舉辦「第一屆公開表演賽」，透過比賽洗禮，培養學員臨場表演經驗與自信，為所有學習音樂的大小朋友提供一個難得的「比賽式教育」機會。

第一屆「雨果音樂公開表演賽」於埔心鄉演藝廳初次登場亮相。（圖／記者周厚賢攝）

比賽當天現場氣氛熱烈，不僅參賽選手全力以赴，陪同到場的家長更是人手一機，相機、手機快門聲此起彼落，讓孩子們宛如大明星般迎來人生中的重要初登場。雖然活動名為「公開表演賽」，實際上核心精神並非競爭名次，而是藉由專業評審的評分與回饋，讓每位參賽者清楚了解自己在舞台上演奏時的優點與不足，進而精進實力。多數學員皆懷抱信心、勇敢站上舞台，展現平日學習成果。

廣告 廣告

每一位學琴的小朋友都有份執著與自信，所以學音樂的小孩有著更強烈的時間管理與自我要求。（圖／記者周厚賢攝）

音樂總監胡斌表示，這是雨果音樂首次舉辦如此大型的公開賽事，從比賽場地的尋覓、賽事流程的規劃到評審的邀請，對所有老師而言都是從零開始的考驗。然而，看到所有學員幾乎全數報名參加，讓他感到格外榮耀。他也強調，雖然這群孩子並非正規音樂班出身，但學習的熱忱與鬥志絲毫不輸專業體系的學生。

表演賽結束後，由胡斌總監親自頒發獎盃鼓勵學員優異的表現。（圖／記者周厚賢攝）

本屆公開表演賽內容多元，並非僅限於鋼琴或小提琴。胡斌總監指出，賽事涵蓋古典鋼琴、長笛、小提琴、爵士鼓，以及烏克麗麗、木吉他等組別，皆為雨果音樂所開設的課程。參賽者年齡橫跨幼兒、國高中生，甚至還有成人學員，顯示音樂學習不分年齡，也展現大和美地區音樂教育蓬勃發展、成果豐碩的一面。