從教會審判到共產迫害 捷克小說揭「女巫」真實面貌

（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）歐洲偏遠山區的「女巫」過去長期被當權者視為威脅而遭迫害。然而，「日特科瓦村的女巫師」的作者圖齊科娃發現，這些「女巫」其實是樂於助人的女性，並透過文學為她們發聲。圖齊科娃說，台捷有相似的歷史與靈性傳統，期待台灣讀者從中找到共鳴。

捷克小說「日特科瓦村的女巫師」（Žítkovské bohyně）近期被翻譯成中文並由麋鹿多媒體（Mi:Lu Publishing）出版，作者圖齊科娃（Kateřina Tučková）將在2月初來台北國際書展分享創作經歷。

「日特科瓦村的女巫師」講述白喀爾巴阡地區的「女巫師」家庭，她們在社會獵巫氛圍、教會壓迫下倖存，最終被共產政權摧毀。這本書巧妙地融合歷史、民間傳說和虛構故事，對20世紀的捷克社會進行深刻、具洞察力的評論。

圖齊科娃長年關注女性處境與被忽略的歷史記憶，她接受中央社記者專訪時表示，將這些「女巫」貼上「社會敵人」的標籤不公平，因此決定透過小說為她們發聲，讓大眾理解她們究竟是什麼樣的人。

圖齊科娃說，創作這個故事的起點，來自她童年時聽到充滿羞辱意味的一句話：「你是女巫」。

圖齊科娃來自捷克的南摩拉維亞地區，雖非生長於白喀爾巴阡山區，但她小時候便聽過這句話，卻一直不明白背後的含義。直到成年、進入大學後，她才逐漸理解這句話所指涉的，是一段被扭曲與抹除的歷史。

● 女巫長期助人 卻被教會、納粹與共產政權視為威脅

圖齊科娃指出，位在白喀爾巴阡山區的「女巫」，其實是具豐富草藥與治療知識的女性，她們為當地居民治病、處理骨折，也提供心靈支持，長期是社會重要的助人者。

然而，這些居住在偏遠山區的年長村婦，卻在數百年間屢次被當權者視為眼中釘，並在不同歷史時期遭受迫害。

圖齊科娃說，最早迫害女巫的是天主教會。由於女巫的治療技術與儀式仍保留斯拉夫異教傳統，因此被教會視為異端，試圖清除這類活動，導致17世紀多位女巫在女巫審判中被判刑，甚至遭斬首。

到二戰時，納粹佔領捷克斯洛伐克，她們也被視為問題，納粹對女巫進行研究。

真正徹底摧毀女巫傳統的，是戰後的捷克斯洛伐克共產政權。圖齊科娃指出，由於女巫在地方社群有大量忠誠支持者，形成獨立於國家外的信任網絡，這使她們被當權者視為威脅。此外，女巫透過治療行為獲得收入，但共產體制禁止私人營利，這也成為打壓她們的理由之一。

共產當局監控女巫，甚至強行帶走她們的兒女與孫輩，切斷口述傳承，最終成功消滅女巫。最後一位被認為掌握完整知識與能力的女巫加布里洛娃（Irma Gabrilová）在2001年去世後，已無人能完整繼承所有儀式與草藥知識。

● 作者走訪山區與檔案館做研究 重建女巫遭壓迫史實

研究這段女巫歷史並不容易，圖齊科娃分享，從研究到出版「日特科瓦村的女巫師」歷時約3年，其中約一年半時間在田野調查與史料蒐集。

因最後一位女巫已離世，圖齊科娃自2010年起進入白喀爾巴阡山進行田野調查時，只能透過山區居民與地方機構人員，拼湊出加布里洛娃生前如何幫助地方社群。

她提到，當地居民對女巫的態度差異大，有人感念她們的幫助，有人質疑她們是騙子，也有人因羞愧而選擇沉默。

為補足口述記憶的不足，圖齊科娃查閱大量檔案資料，走訪捷克南方的烏赫爾斯基布羅德（Uherský Brod）、烏赫爾斯凱赫拉迪什特（Uherské Hradiště）與布爾諾（Brno）等地的檔案館，發現20世紀地方法院的審判檔案，同時也在古老文獻找到17世紀因「女巫罪」遭審判甚至處決的紀錄。

在歷史學家與民族學家友人協助下，她也進入共產時期國家祕密警察檔案，發現女巫曾被長期監控，以及在納粹時期成為被研究的對象。

圖齊科娃指出，這些檔案讓她建立更完整的歷史全貌，並成為小說創作的基礎。她從龐大資料中挑選最關鍵的事件，將故事串成小說中女巫「蘇爾瑪納」（Surmena）的人生敘事。

● 故事譯25種語言 作者讚台灣保存少數族群靈性文化

「日特科瓦村的女巫師」2012年在捷克出版後，獲得廣大迴響。圖齊科娃表示，民主化後的捷克社會，已能公開討論過去的禁忌議題，包括少數群體遭迫害的歷史，許多讀者將女巫視為極為獨特的文化現象，也重新思考替代醫療與民間知識的價值。

在國際間，「日特科瓦村的女巫師」被譯成25種語言，各地讀者的閱讀視角不盡相同。

圖齊科娃分享，南歐與阿拉伯國家的讀者很欣賞女巫抵抗威權的精神；波蘭、烏克蘭、匈牙利等曾經歷過共產極權的國家，則對她們遭受的迫害格外關注；美國讀者因缺乏相關經驗，需更多歷史背景才能理解女巫為何被視為威脅。

談到即將來台分享「日特科瓦村的女巫師」，圖齊科娃表示，「我對台灣讀者很好奇，雖然我們國家遙遠且文化不同，但在理解政治迫害和個人命運有共通性。」她認為，台灣也有巫師或靈性領袖幫助社群，因此台灣讀者或許更容易理解女巫的故事。

這將是圖齊科娃首次造訪台灣，她讚賞台灣佛教、道教、基督教等多元宗教共存的現象，以及台灣人將少數民間信仰文化視為文化資產，並加以保存。

她感嘆，相較之下，捷克未能保護女巫傳統，成為社會無法彌補的文化損失，「我很感謝台灣對少數靈性傳統的態度」。（編輯：張芷瑄）1150201