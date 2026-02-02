從教育專業到永續餐旅 方德隆校長領航高餐大邁向國際卓越

記者鍾和風/高雄報導

國立高雄餐旅大學創校三十周年之際，迎來第五屆校長，由方德隆博士在校內師長及遴選委員一致支持下接下重任。方德隆校長以教育專業為治校核心，期盼帶領高餐大邁向亞洲頂尖餐旅教育基地，持續鞏固台灣餐旅教育領頭羊的地位。

方德隆校長擁有英國威爾斯大學卡迪夫學院教育學系哲學博士學位，具備完整且深厚的行政歷練，曾於國立高雄師範大學擔任主任秘書、教育學院院長、學務長等重要職務，長年關注教育發展趨勢、教育社會學等議題。接任高餐大校長後，方校長提出「學藝精湛展長才」的辦學主張，植基於以學生為中心的教育理念，強調培育學生不僅具備餐旅專業技能，更應重視學科知識與人文底蘊的養成。

方德隆校長指出，面對 AI 時代的快速變遷，大學教育必須強化學生的跨領域能力與國際移動力，以培育具備素養與創新能力的「π 型人才」（Pi-shaped talents）。此一理念亦呼應教育部鄭部長於上週三國立大學校長交接典禮中所揭示的高教發展方向，期望大學能回應時代挑戰，培養兼具專業深度與跨域廣度的人才。

談及自身背景，方德隆校長表示，他出身勞工階級家庭，從中學教師一路走到大學教授，乃至今日擔任國立大學校長，深刻體會教育對於促進社會向上流動的關鍵力量。過去十多年來，他長期投入弱勢學生學習扶助計畫，堅信「改變一個孩子的未來，就是改變一整個時代」。

方校長特別引用《教大學了沒—大學教師增能秘笈》一書中的觀點指出：「大學應該永遠將學生擺在學校所有決策的第一位，大學的研究、教學及行政工作者都應謹記在心。」他強調，學校的榮耀與回報皆來自學生，因此落實治校理念的第一步，便是積極募集經濟弱勢學生的捐款，並結合教育部相對補助，讓社會善意加倍擴散。此一理念亦深受其恩師、高師大前學務長陳密桃教授的啟發。

本次交接典禮中，受邀貴賓包含高師大前任校長戴嘉南博士、蔡培村博士及謝季宏教授，皆為方德隆校長的大學恩師。師生成為同事，如今又共同見證其接任高餐大校長職務，方校長感性表示，這正體現教育傳承生生不息，是推動社會持續前進的重要泉源。

在國立高雄餐旅大學前校長容繼業與陳敦基兩位校長的見證下，方德隆校長正式自代理校長陳國泰博士手中接過印信。值得一提的是，陳國泰代理校長的博士班指導教授正是方德隆校長，師生完成校長職務交接，為教育界增添一段佳話。方校長也特別感謝陳國泰代理校長及其行政團隊的努力，使校長遴選與校務運作皆能順利推進。

自去年成為第五任校長候選人至今已 208 天，方德隆校長表示，這段期間他每日思考如何讓高餐大更加卓越。未來將積極推動國際化發展，對齊全球永續發展目標（SDGs），把綠色餐旅、低碳營運與永續創新納入課程與教學核心，培養學生回應全球永續議題的能力，並使高餐大成為永續餐旅教育的重要基地。

方德隆校長期許，國立高雄餐旅大學未來不僅是南部重要的國立大學、台灣唯一的餐旅大學，更能躍升為亞洲乃至全球卓越的餐旅教育學府。