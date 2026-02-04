從教育系、職業軍人到永慶房屋 邢學賢跨界轉職開創人生新高

CNEWS124260203a01

在永慶房屋服務剛滿五年的邢學賢，職場身份從補教老師、職業軍官轉變到房仲經紀人員。大學時期就讀教育學系，卻因少子化的社會現實，輾轉走上職業軍人的道路，退役後面對人生交叉路口，決定跨領域挑戰收入無上限的房仲業務工作，持續開創收入新高，也成功改善家中經濟狀況，今年的目標是挑戰單月業績200萬，挑戰自己的業績紀錄。

邢學賢大學畢業後曾在補習班短暫工作過，之後入伍時考慮到義務役每個月僅有幾千元的薪資，經過考量後邢學賢選擇簽下軍官役，從事志願役2年晉升擔任中尉排長，雖然月收有達48k，但擔心軍中環境相對封閉，自己也想嘗試不同領域的工作，最後選擇捨棄穩定的軍職，追求更多自由、彈性與自我發展空間。而房地產業務則是兼具彈性又能培養專業，進而挑戰收入無上限的工作！

團隊協作的力量 幫助投入全新職場

回憶起轉職永慶房屋初期的心情，當時提供保障收入5萬元（現已提升為前12個月每6萬保障），這對於需要經濟資源支撐家庭的邢學賢來說十分關鍵，加入後發現公司擁有完善的教育系統，完全顛覆了對房仲業「單打獨鬥」的印象。從總部的新人訓練，到公司系統有AI助手進行訓練，讓新人在面對客戶前就能獲得充足的練習。他認為，「師徒制」是自己能安穩起步的關鍵，特別感謝業務新人時期的店長曾鴻銘，培養自己紮實的基本功，也創造出職涯的第一次成交，並幫助順利融入團隊，更有信心在這個行業做下去。

儘管如此，邢學賢的第一筆成交案直到入行第八個月才達成，中間讓他一度陷入的挫折感，看著同期的新人在第三~六個月就紛紛報喜，開始懷疑自己是否「沒開竅」。幸運的是一路上都有前輩提攜照顧。「店長陳翊昇花了很多心力調整我的工作習慣，帶領突破瓶頸，還常常用私人時間給予幫助，讓自己的年度業績能逐年成長，成功拿到公司幸福成家基金，也能夠出國旅遊體驗許多以前沒看過的風景。」

「因為自己較缺乏高總價物件的銷售的經驗，店長張凱鈞都會不吝嗇地分享，教導如何優化跟客戶的溝通方式，去年幫助我再創下個人年度業績新紀錄，今年1月經過店長的指導也順利賀成交，讓今年有個好的開始！期許2026年能再破個人年度業績記錄。」

年薪突破百萬 幸福成家基金改善家庭生活

隨著專業能力的提升，邢學賢的收入也水漲船高，2025年成功創下百萬年薪，加上永慶房屋額外發放的「幸福成家基金」，收入再提升！他分享，現在有能力照顧家人是件驕傲、滿足的事，甚至還能帶家人出國旅遊、買新機車，真正提升生活品質，在永慶成功完成當初轉職時想分擔家計的心願。

AI科技不斷進步，邢學賢也認為永慶房屋的AI科技工具對業務工作有很大的幫助，像是「i特助」能有效解決以往需要頻繁用電話或傳簡訊聯絡的困擾，現在可以直接透過LINE幫客戶進行物件配對，還能建立群組讓買方的親友一起參與討論，大幅縮短了溝通成本，達到事半功倍的效果。就有客戶因為「i特助」定期的推播提醒，主動回電對某個案子表示興趣，最終促成了成交。

給轉職者的建議 現在就是最好時機

今年剛站上人生3字頭，邢學賢已經達成了許多人夢寐以求的目標，曾拿過「新人王」、「百萬戰將」以及「超級戰將」等獎項，接下來想登上「超越巔峰」舞台，證明自己的實力能再上一層樓。

對於正在考慮轉職、或是猶豫是否加入房仲業的年輕人，邢學賢說：「現在就是最好時機！」現在業務新人提供前12個月每月保障6萬元收入，比許多行業的薪水都高，第一年可以讓業務新人在沒有經濟壓力的情況下，花時間去學習專業知識、了解自己的特長，尤其永慶房屋雙北市目標邁向350店，今年在土城區、新莊區已確定要各新展1店，需要更多業務新血加入。

熱愛美食的他，也因為公司每年都會舉辦籃球比賽，得以重新接觸大學時期的最愛運動項目，透過運動不僅釋放工作壓力，也跟同事建立了更深厚的默契。邢學賢說，未來三到五年內希望能在台北買房，讓家人有更好的居住空間，深信只要保持對客戶的熱忱與專業，在永慶達成買房夢並非遙不可及。

照片來源：邢學賢提供

