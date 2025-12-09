騰雲是新零售數位轉型的幕後推手，更悄悄瞄準下一塊金山—數位保險市場。這家公司從零售系統服務轉型為AI（人工智慧）驅動的軟體原廠，華麗轉身帶動第三季獲利飆升超過3倍，一舉跨越零售、旅遊、食品、金融等市場，究竟有哪些底氣插旗保險行業？

AI驅動 獲利增幅大過營收

騰雲近年展現驚人的營運爆發力，第三季合併營收突破2.29億元，稅後淨利達到7,200萬元，季增高達3.26倍，毛利率也同步走揚73％。

這股強勁成長主要來自海外新客戶授權增加，以及AI技術導入。騰雲透過AI技術優化營運及開發效率，成功讓營業利益突破34％的新高水準。

廣告 廣告

前三季累計獲利達1.02億元，超越2024年全年的獲利水準。這種「軟體原廠」模式的規模經濟效益，成功使其獲利成長幅度，勝過於營收成長幅度。

客商金整合 具備國際複製性

騰雲董事長梁基文指出，公司已成功從「零售系統服務」轉型為「AI驅動的軟體原廠」。轉型的基石，來自長期發展且紮實的「客流、商流、金流」3大解決方案。

憑藉這些核心能力，騰雲的業務版圖迅速擴張，不僅將服務從零售業擴展至旅遊業、食品業及金融業，更展現出強大的國際複製性。

在海外，騰雲攜手國際級飯店集團，在泰國打造「AIoT as a Service」的智慧商業場域方案。在國內則為大型旅遊業客戶導入客流解決方案，強化線上線下（OMO）的獲客與轉換率。

FinTech核心優勢 搶攻數位保險

據悉，騰雲最新戰略布局是瞄準數位保險市場。騰雲董事會8日已決議，授權梁基文參與投資申請設立「數位保險公司」相關事宜。事實上，在騰雲股東中已有保險業巨頭國泰人壽，是否意味2公司進一步結盟，充滿想像空間。

他看好，保險業同樣是「商、金、客」一站式服務的產業，需要精準行銷、數據分析與行動介紹商品的能力。因此，騰雲將憑藉其具備的金融科技核心能力優勢，與保險業者展開合作。

騰雲計畫提供保險業者所需的契約、金流、客戶及產品相關平台，同時提供數據分析及AI agent（AI代理）應用服務。而AI代理是具備思考、判斷和執行力的數位代理人，不僅是回答問題的聊天機器人，也能真正幫企業解決問題且完成任務的AI同事。

未來，這套平台解決方案，甚至能提供給現有客戶作為新產品。例如，協助保險業者透過分析行車紀錄器資料判斷駕駛風險係數，充分利用AIoT與數據分析的需求，進一步鞏固其軟體與服務的收入占比。

〈從數位轉型跨足數位保險 騰雲大咖股東曝光〉這篇文章最早發佈於《民報》。