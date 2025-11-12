從文化到創新 「復振航海文化力」計畫展現臺灣面向海洋的新視野
記者鍾和風/高雄報導
海洋委員會創新啟動「復振航海文化力」計畫，期待從人文領域創造人與海對話的新語言。今年召集歷屆參與「復振航海文化力」的演藝團隊，共創「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」，以舞臺為洋、人為扁舟，引領觀眾重新凝視向海的文化經緯，於今(9)日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場。海洋委員會主任委員管碧玲表示，她致力於賦予海洋藝文納入國家文化核心的敘事版圖，這場匯集藝術家優席夫老師、洪根深教授及國家文藝獎得主柯金源導演的恢弘製作，在國家級藝術殿堂演繹海洋超越地理邊界，以藝術書寫這片島嶼和海洋交融的深邃脈動。
「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」由南台灣交響樂團領銜，四組優秀表演團隊共同創作：人劇團、楚殷舞蹈團、HPS舞蹈劇場及國立臺灣藝術大學跨域表演藝術所。四組團隊代表臺灣當代表演藝術的多元面貌與創新精神，以獨特的藝術語言結合海洋文化與當代創作，展現對海洋的敬意與思考。
管碧玲表示，海洋委員會積極將海洋意象融入常民生活，藉由「復振航海文化力」計畫，從海洋文化知識建構、造舟技藝與航海智慧實踐交流、海洋藝文扎根與創新等面向，發掘人海共構的智慧與精神內涵，轉譯為適合當代推廣的模式，為「海洋子民」開啟新的航路。該演出是海洋藝文扎根與創新的集大成之作，透過交響詩、多媒體光影與舞蹈肢體的融合，喚起臺灣人民與海洋共生的歷史記憶。
國立臺灣藝術大學跨域研究所以踢踏舞表現全民啟航的氣勢。(圖/海洋委員會提供)
南台灣交響樂團蔡淑媛團長表示，劇本從人、船到海洋的層次，以「縮時」角度書寫臺灣與海共生的歷程。音樂製作人陳哲聖指出，製作匯集四組舞團是一大挑戰，曲風以海洋起伏為核心，展現各團的藝術特色。HPS舞蹈團藝術總監謝佩珊則認為，「藝起海洋」透過具象與抽象交錯，展現從海底到島上的沉浸式經驗；人劇團團長蔡旻霓表示，作品「起風之岸」讓舞者在虛實間，以手堆成島、島轉換成人，展現海洋與島嶼的生命連結；楚殷舞蹈團李燕萍團長則以竹竿、魚籠、潮間帶等意象呈現常民依海而生的生命歷程。國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所陳慧珊所長補充，團隊從海浪泡沫汲取靈感，結合踢踏舞、街舞與爵士舞，象徵臺灣多元文化族群共同的節奏與震動，並感謝海洋委員會長期支持藝文創作。
節目主視覺《豐收》由阿美族藝術家優席夫老師授權提供，作品以鮮豔紅黑線條象徵身體與海浪的力量，展現原住民航海文化的生命韌性與榮光。標準字「藝起海洋」則由現代水墨大師洪根深教授惠賜，字形蒼勁雄渾，寓意海洋文化綿延不息，象徵臺灣向海發展的文化力量。
海洋委員會強調，世界的舞臺在海洋，文化是臺灣面向海洋的舵手。海委會推動「海洋文化獎」與「海洋文化領航計畫」，從薪傳、船藝、藝海三大領域推動海洋文化行動方案，不僅傳承造舟與航海技藝，也鼓勵跨域藝術創作與海岸聚落的文化發展。未來將持續透過人才培育、公私協力與典範樹立的策略，凝聚全民對海洋的熱愛與認同，讓海洋成為臺灣共同的文化實踐，乘風破浪，航向更寬廣的世界舞臺。
其他人也在看
海委會表彰海洋守護者 17家企業獲獎
海洋委員會昨（十二）日舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業；這次共有十七家企業獲獎，展現臺灣企業在推動永續發展上的堅定力量與承諾。典禮由副總統蕭美琴親自頒獎，與得獎企業代表及現場貴賓共同見證榮耀時刻，象徵政府與企業攜手守護海洋的決心。本屆獲獎的十七家企業，分別為中信金控、台達電子、台灣化學纖維、合庫商銀、兆豐商銀、台灣太古可口可樂、南山人壽、第一商銀、陽明海運、新光人壽、鴻海精密、寶雅國際、台灣橫濱八景島、多羅滿海上娛樂、宏岳國際、和平工業區專用港、洄游吧；這些企業從不同領域出發，展現多元的海洋永續實踐成果，包含以金融引導友善海洋的產業、推動海廢循環經濟、維護海洋生物多樣性、推廣海洋教育與文化、研究與復育藍碳生態系、清除 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
七星潭海洋風景特定區榮獲「穆斯林友善環境認證」
花蓮縣政府實踐永續旅遊政策，攜手國際市場開創地方發展新契機，再度獲得國際肯定！經中國回教協會授證（TheChineseMuslimAssociation）花蓮縣七星潭海洋風景特定區取得「穆斯林友善環境認證」，成為東台灣重要旅遊據點中首批通過此項認證的景區之一，展現花蓮縣政府推動多元文化共融及國際友善旅遊的決心與成果。花蓮縣政府觀光處為打造多元友善的旅遊環境，七星潭海洋風景特定區積極改善設施與服務，設置穆斯林專屬禮拜空間（PrayerRoom）資訊指引，並增設標示與友善洗手設施（見圖），讓穆斯林旅客能在花蓮享有安心、便利且友善的旅遊體驗。觀光處長余明勳表示，隨著國際旅遊市場復甦，穆斯林旅客已成為全球旅遊產業重要族群之一。縣府積極推動「穆斯林友善觀光環境建置計畫」，協助花蓮旅 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 15 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 2 天前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 3 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 13 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 21 小時前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 12 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 17 小時前