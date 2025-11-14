從文藝復興走入當代未來 高美館年度大展「馮．沃爾夫的花園堡壘」盛大開展

高美館國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」開展，高雄市長陳其邁和英國藝術家馮．沃爾夫等人出席，揭開近70件經典作品。(記者黃佳琳攝)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立美術館國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」(Von Wolfe: The Garden Fortress)今(14)日舉行開幕預展，文化部次長王時思、高雄市長陳其邁、、英國藝術家馮．沃爾夫(Von Wolfe)等人出席，共同揭開馮．沃爾夫近70件經典作品。本展為馮．沃爾夫首次在亞洲的大型回顧展，精選其早期跨文化創作，並聚焦他近年來結合AI科技與油畫的創新實驗。

陳其邁表示，高美館能做為藝術家馮．沃爾夫在亞洲展覽最重要且最大規模的展出地點，是高雄的驕傲。他盛讚馮．沃爾夫不僅是一位藝術家，更是一位哲學家，其作品融合了古今中外大師的多元風格，並運用科技解構重組藝術語彙，有著震懾人心的力量，他並感謝藝術家針對台灣、高雄進行了深入的研究，發展出〈花園堡壘〉這幅精采作品。

高美館國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」開展，高雄市長陳其邁和英國藝術家馮．沃爾夫(左)等人出席，揭開近70件經典作品。(記者黃佳琳攝)

首次造訪台灣的馮．沃爾夫表示，高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。他期望藉著這個展覽理解自然與科技、人類記憶與人工智慧之間不斷變化的關係，而藝術正是一種世界共通的語言，能夠跨越文化、科技甚至時間的界限進行對話。

高美館指出，馮．沃爾夫出身藝術世家，現居倫敦，並受過正統哲學訓練，將創作視為一種思辨與實踐的過程。高美館「馮．沃爾夫的花園堡壘」特展即日起至明年4月19日於高美館101-103展覽室隆重登場，以3大重要篇章，完整呈現藝術家創作風格的蛻變。

第1展區是馮．沃爾夫早期對畢卡索與現代主義的再詮釋；第2展區以文藝復興時期的達文西為靈感，探討藝術史中的名家如何相互影響；而第3展區則是他近年融入AI共創的新篇章，引領觀眾思考AI時代是否成為了某種「新文藝復興」的再現。每一展間都將為觀眾帶入不同的文化場景，體現藝術如何在古典與當代間，不斷碰撞生成新的觀看經驗。

