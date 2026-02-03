從文藝片《哈姆奈特》跳入動作片《天眼浩劫》 傑森史塔森願意為她跳海

傑森史塔森（右）與寶提芮布雷斯納奇（左），擔綱演出《天眼浩劫》，因為被英國情報機構盯上，被迫一起逃亡。（車庫娛樂提供）

如果演完今年入圍奧斯卡8項的文藝片《哈姆奈特》（Hamnet），緊接著卻是動作片《天眼浩劫》（Shelter），這個轉變也未免太大了，但這是英國少女新星寶提芮布雷斯納奇（Bondhi Rae Breathnach）的星運。她與傑森史塔森（Jason Statham）在《天眼浩劫》建立起的患難情誼，成為全片的賣點，讓觀眾深信，傑森願意為了她跳海。

寶提回憶起得到《天眼浩劫》的演出機會，就被傑森史塔森的熱情所打動，「儘管這是我頭一次演動作片，導演總是叫我『武打寶提』，這多少給了我一點信心，讓我覺得自己可以勝任。加上我剛剛拍完《哈姆奈特》，這部片的氛圍完全不同，所以剛開始的確有點嚇人，但真的多虧了導演幫忙，讓一切變容易多了。」

《天眼浩劫》展現了傑森史塔森有別於武打的不同面貌，流露出內心更多的黑暗與脆弱。（車庫娛樂提供）

《天眼浩劫》的賣點包括一場海上救援，傑森史塔森必須跳入海裡，拯救泡在海水中的寶提芮布雷斯納奇，這對兩個演員的膽量來說都是一大考驗。導演雷克羅曼沃說，劇本要寶提要隨著海載浮載沉、無意識漂浮著，但是海浪可是一波又一波打過來，甚至直接蓋過她的臉，「我實在很想大喊『卡』，但是我們有講好安全代號，如果她真的不行，會有安全人員出手。這一幕看起來很逼真，就是因為是來真的。」

至於跳入海裡的傑森史塔森，因為得穿著戲服，還要演出水下的畫面，更顯得困難，「很吃力，水下拍攝很難拍出好看的效果，大家都知道穿著外套和靴子有多難游泳。」

另外一個挑戰，則是寶提要在鏡頭前嘗試使用武器，她表示自己也接受訓練，「包括如何持槍，每當片場有人持槍時，軍械士都要跟所有人展示，確保槍枝沒有子彈，所以一切都非常安全。我記得，在開拍前的確練習了用刀的那一幕，但當初排練時用假刀，實際拍攝時卻換上真刀，所以是有點可怕。看到這些我沒有想過的武器，是挺酷的，我也學會了如何正確握刀。」

在激烈的動作場景之外，寶提芮布雷斯納奇相當喜歡跟傑森史塔森的文戲，「我想那是我最喜歡的場景之一，包括電影結束前的最後一場戲，拍起來非常脆弱也非常感人。」但被問到傑森史塔森演過的電影當中，哪一部是她記憶最深的，她居然回答：「《巨齒鯊》！我很喜歡那部片，雖然挺嚇人的，但是要知道，跟自己的偶像一起拍戲更嚇人！他本人是很溫柔的。」就算掉入海裡、或者跟傑森一起相依為命的逃亡場景，她都覺得都恰好凸顯了這兩個人物的唇齒相依，「我喜歡所有這些讓他們共患難的鏡頭，觀眾會看到跟他們以往記憶中不一樣的傑森史塔森，產現出不同的面貌。他打破了以往的形象，帶給觀眾不同的感受，這樣做是非常勇敢的。」

《天眼浩劫》預告

