從新北去台中唸書只為找小三！他被董座妻抓包外遇8年

新北市一名董座小美（化名）原本與丈夫阿偉（化名）共同經營一家小型電子零組件貿易公司，怎料在2023年5月間，阿偉卻跟小美表示，要到台中一間大學讀研究所，且有3天都在台中留宿。小美驚覺不對勁，這才發現原來丈夫早就有了婚外情對象，且2人關係已長達8年之久。小美在事後提告求償，法官認定小三已侵犯配偶權，判賠40萬元。

根據判決書，阿偉與小美在2003年2月結婚，育有2名子女，且共同經營一間小型電子零組件貿易公司。在2015年9月至2018年3月期間，阿偉曾獨自前往中部科學園區工作，小美則留在新北管理公司事務，此後他又返回北部，與妻子共同生活。

8年婚外情始末

不料在2023年5月間，阿偉又向小美提起，要到台中念研究所，而且一週就有3個晚上會留在那裡。小美驚覺有異，最終於同年12月28日，發現丈夫早已出軌的事實，原來他在台中早已有一位交往時間長達8年的對象，他們甚至還一起發生性行為。若將時間往前推算，從丈夫在2015年隻身一人赴中部科學園區工作時，2人就已經開始婚外情了。

事後小美曾傳訊息給阿偉，並表示「我發現你的小三了」、「8年」，阿偉也隨即坦承「對不起，不知道怎麼解釋」，接著交代事件始末，包括2人如何認識、同居與交往等。

科技女董座怒提告

小美事後也向小三提告，並求償100萬元。小三則辯稱，自己是被阿偉單方面求愛，加上酒後遭性侵，以及擔任他的助理，在長期權力壓迫下，擔心他做出極端反應，這才不敢離開他身邊，2人絕對不是情侶關係。

法官判決出爐

法官審理，根據阿偉與小三的對話，雙方的互動形同情侶。也沒有證據可以顯示，小三是在酒醉狀態下遭受性侵。另外，小三坦承已知悉阿偉已婚身分，卻仍與他出遊、同居、約會長達8年之久。綜合上述，認定小三確實侵害了小美的配偶權。法官在考慮雙方財力、職業等情狀後，判小三應賠償新台幣40萬元。全案可上訴。

