從新宿AFURI辛紅拉麵到上野藥妝購物！強力WAKAMOTO的東京旅遊提案
日本旅遊最令人期待的事情之一，就是吃爆各式美食。尤其是在東京新宿這個「美食戰區」，讓嘴從早到晚停不下來。想在短短幾天內清空美食清單，腸胃要承受的挑戰可能不小。這時候，就讓「強力WAKAMOTO」陪你攻略全部美食。
話題美食一碗先登場：AFURI辛紅柚子拉麵
台灣人的東京美食清單中，「AFURI柚子拉麵」幾乎是必吃項目之一，其以清爽的柚子湯頭聞名。東京雖有多家分店，但人氣實在太高，用餐時段常常一位難求。在這些店鋪之中，新宿的「AFURI辛紅」則有些不同——主打「辣」，是無辣不歡者的最愛。辣度從0丁目一路到8丁目，如果仍覺得不過癮，還能跳級挑戰「28丁目」雷神級辣度。據店長透露，每天都有客人前來試試身手，可見其話題性十足 🌶️🔥。
AFURI創始於神奈川，其美味的秘訣就在於「湯頭」。以丹澤山系大山（亦稱阿夫利山）的純淨山泉水，搭配新鮮雞骨、香味蔬菜與魚介慢火熬製，造就清爽卻層次豐富的風味。品牌堅持不使用人工色素與化學添加劑，追求天然純粹，因此深受海內外拉麵迷喜愛。
至於辛紅獨特的辣度分級，靈感其實來自阿夫利山的登山步道。從登山口（0丁目）阿夫利下社出發，起初坡度平緩，但越接近山頂越陡峭，最後抵達位於山頂的本社。從0～8丁目循序漸進，最後一口氣挑戰極限登頂28丁目！
店鋪就位在SUBNADE地下1樓，從4號入口走下去馬上就能看到。各位已經想好要從哪個辣度開始挑戰了嗎？
地址：SUBNADE地下1樓營業時間：10:30～22:00
交通：JR山手線新宿站徒步約7分鐘
▎AFURI辛紅必點口味
和一般拉麵店一樣需要先在點餐機點餐。如果不知從哪款開始，就從店長強力推薦的人氣第一名——柚子辛紅拉麵（柚子辛紅らーめん）開始吧！以雞清湯加上白醬油為基底，再混合多種辣椒與特製辣味噌，打造出香辣帶勁的湯頭，並加入高知縣現榨柚子汁增添清爽酸香。融入日本花椒香氣的麵條，搭配軟嫩叉燒與爽脆筍乾，與湯頭完美搭配，是最值得一試的經典款。若完全不能吃辣，也有柚子白醬油拉麵（柚子白醤油らーめん）或蔬食拉麵（ヴィーガンらーめん）可以選。
選完拉麵後會進入辣度選擇。第一次挑戰辣味的人，建議可以從大多數人能接受的4丁目開始，5丁目以上則需額外加價，點餐機上都有清楚標示。如果想直接挑戰傳說中的28丁目，則在另一個專屬選單中直接選擇即可。
除了拉麵之外，店內還有多種小菜、飲料、沾麵，以及飯類可選。若覺得一碗麵還不夠，不妨再加點一碗份量超有誠意的豬肉飯（ぶるとろチャーシュー飯），搭配一杯清爽解膩的柚子拉西（柚子ラッシー，一種混合優酪乳的飲料），不只能迅速帶走油膩，更為這餐畫下清爽又滿足的句點。
▎吃飽喝足別忘了帶幾樣伴手禮
你是否有注意到點餐機旁擺放的盒裝拉麵？共有三種口味：黃色的原味柚子鹽、藍色的柚子醬油，以及紅色的柚子辣湯，每盒內含兩份麵。若剛吃完現煮的還意猶未盡，不妨帶幾盒回台當伴手禮，送人或自己留下來吃都非常適合。
日本人也愛用的近百年歷史腸胃守護者
在AFURI辛紅拉麵大快朵頤之後，肚子雖然被填得滿滿，但總覺得好像還少了點什麼……？沒錯，該是出發挑選伴手禮了！也順便替腸胃做好萬全準備。
強力WAKAMOTO（強力若元胃腸錠 / 強力わかもと）不只是台灣人的必買藥品之一，在日本也是家喻戶曉的腸胃保健品牌，從昭和年代誕生至今已走過九十多年歷史。無論是上一代的長輩，或忙碌的現代上班族，它始終是許多日本家庭藥箱裡必備的整腸好物。能夠陪伴人們這麼長的時間，最大的原因就在於它以天然成分製成，長期服用也不用擔心。
若元胃腸錠的誕生可追溯至將近一百年前的昭和初期。當時日本因營養條件不足，與維生素缺乏相關的健康問題相當普遍，為了改善國民狀況，研究團隊以富含維生素B1與多種營養素的啤酒酵母為核心成分，研發出第一款啤酒酵母錠劑「若素（わかもと）」，也成為日本最早的相關產品之一。
▎強力WAKAMOTO成分與特色
隨著時代與飲食型態改變，強力WAKAMOTO的配方也不斷進化，由其核心三大天然成分益生菌、消化酵素和啤酒酵母組成。「益生菌」能調整腸道環境、抑制壞菌並促進蠕動，對腹脹與便秘特別有效；萃取自米麴菌的「多種消化酵素」能有助促進腸胃分解食物、改善脹氣與消化不良；而富含維生素B群的「啤酒酵母」則能補充身體能量、提升代謝，讓人在疲勞或大吃大喝後迅速恢復元氣。三種成分相互作用，共同打造出天然又溫和的整腸效果。
日文中的「わか（WAKA）」譯為年輕，「もと（MOTO）」意思是起源，合起有「青春的源頭」的意思。這個名字本身也承載著品牌的理念——希望使用者能保持活力與健康，讓腸胃回到最舒適的狀態，不受年齡與生活節奏影響。強力WAKAMOTO不只是單純的保健品，更像是陪伴生活、讓身體維持輕盈與元氣的小助手。
▎強力WAKAMOTO服用方法
強力WAKAMOTO瓶裝共有1,000顆與300顆入兩種容量，五歲以上的兒童到成人都能服用。建議在早、中、晚餐後30分鐘內，一日三次搭配溫開水服用，效果會更理想。
前面提到的強力WAKAMOTO以助消化、整腸（調整排便）與營養補給為主要功效，能協助提升腸胃運作、緩解消化不良、胃脹氣與食慾不振，同時改善便秘、補充營養，在病後調養或身體疲弱時，也能提供能量補給與體力恢復的支持。人體細胞的更新平均需要90至180天，腸胃調理並不是一天兩天就能見效的，若想更明顯感受到身體變化，穩定、持續地服用是關鍵。
＊有過敏體質或正在接受其他藥物治療的人，服用前應先諮詢醫師或藥劑師
一次買齊最方便！購買伴手禮首選藥妝店與量販店
在日本挑選伴手禮時，能一次買齊各式商品的藥妝店、唐吉訶德、多慶屋等大型量販店絕對是首選。從零食、食品、玩具到各式藥妝應有盡有，還享有免稅服務，被稱為「觀光客一定會造訪的購物據點」真的一點都不誇張。結束在新宿吃吃喝喝的行程後，來逛街購物消化一下吧！除了繼續留在新宿，也可以把腳步延伸到購物氣氛同樣熱鬧的上野地區，特別推薦前往位於阿美橫丁附近、深受觀光客喜愛的多慶屋。
地址：〒110-8583 東京都台東区台東４丁目３３−２
營業時間：9:00～22:00
交通：
– JR山手線、京濱東北線「御徒町站」北口，沿春日通步行約3分鐘
– 東京Metro日比谷線「仲御徒町站」3號出口，步行約1分鐘
– 東京Metro銀座線「上野廣小路站」步行約6分鐘
– 都營地下鐵大江戶線「上野御徒町站」步行約4分鐘
官方網站
▎強力WAKAMOTO購買指南與限定贈品
現在，強力WAKAMOTO在唐吉訶德、多慶屋等藥妝店通路，推出了期間限定的超可愛贈品組合。只要購買兩盒裝組合包，就能獲得隨盒附贈的限定手帕乙條（※）。共有藝妓、浮世繪、日本圖騰、相撲力士四款圖案，WAKAMOTO經典瓶身造型完美客串其中，整體設計逗趣可愛。手巾採用柔軟的細毛絨材質，不論是日常使用或當作裝飾都非常合適，是送禮自用都剛剛好的小物。
※此包裝的容量為1,000顆入大瓶裝。小手巾套組限量販售售完即止。
※販售日期：自1月26日起陸續開賣（各門市可能略有不同）。
逛完藥妝、化妝品區後，別忘了順便前往零食區補貨！除了各式零食、巧克力，還能買到各種日本限定泡麵，帶回飯店當宵夜剛剛好。若是要送禮，也相當合適，讓人在海外也能回味日本獨有的美味。
上野觀光行程繼續走
藥妝與伴手禮怎麼可能只買這一點就算齊全呢？既然來到上野，不妨繼續走走逛逛。
熱鬧的阿美橫町從早到晚都充滿活力，沿路聚集了各式居酒屋、小吃、服飾店與平價雜貨，邊走邊逛總能發現驚喜。除了購物，這一帶也藏著不少昭和風的老派喫茶店，像是「珈琲王城」、「古城」等，不僅餐點充滿懷舊感，店內的裝潢更讓人一坐下就捨不得離開。
上野的魅力不只在於購物，這裡同時也匯集了適合放慢腳步的文化與自然景點。上野恩賜公園園區內集結了美術館、博物館，以及親子旅遊人氣景點上野動物園。此外，每到花季，公園裡還會出現期間限定的攤位與活動，整個上野瀰漫著熱鬧又帶點懷舊的氛圍。購物之後來這裡走走，感受一下上野獨有的城市節奏，正是這個區域最迷人的地方。
地址： 〒110-8711 東京都台東区上野公園９−８３
開園時間： 9:30～17:00（可能依其他因素而做調整）
門票：成人 600日圓｜敬老票 300日圓｜學生（13～15歲）200日圓｜兒童免費
官方網站（簡體）
補齊伴手禮、逛完街、稍微放鬆後，就讓我們回到美食行程。
清空新宿美食清單！吃再多也不怕
用強力WAKAMOTO調整好腸胃狀態、做好萬全準備，讓我們再次出發，繼續清空新宿的美食清單吧！
在新宿，美食不只是用來填飽肚子，還能成為一種結合娛樂與氛圍的體驗。想要一邊用餐、一邊感受日本文化，推薦前往話題十足的「東京武士餐廳」。這裡不只是單純吃飯的地方，而是將太鼓、舞蹈、劍術等元素融入表演之中，讓眼睛、耳朵與味蕾同時獲得滿足，是非常適合排進「玩＋吃」行程的一站。
地址：GIRA GIRA GIRLS B1
表演時段：10:50～｜14:00～｜16:30～
官方網站｜餐廳預約
＊未滿18歲禁止進入
或是轉戰歌舞伎町一帶。位於東京歌舞伎町塔內的餐飲區「歌舞伎橫丁」，集結了各式日式料理與中華小吃，彷彿迷你夜市般可以一次吃到多種口味。吃飽後，還能前往樓上的大型遊樂中心「namco TOKYO」玩夾娃娃機、扭蛋或抽一番賞，是非常適合夜貓族續攤的夜生活聚集地。
地址：東急歌舞伎町塔2F
營業時間：
【2F餐廳】6:00～隔日5:00
【3F namco TOKYO】
週一～四 11:00～23:00
週五～日、國假前一天 11:00～隔天1:00
歌舞伎橫丁官方網站｜東京歌舞伎町塔官方網站
＊其他樓層、餐廳設施營業時間稍有不同，詳細時間請看官網行事曆
如果想找更具懷舊氣息的地方，新宿西口的回憶橫丁也是不可錯過的選擇。狹窄的小巷兩側聚集著多家充滿昭和溫暖氛圍的居酒屋，夜晚燈光亮起時更顯熱鬧。隨意找一家小店坐下來，點幾樣下酒菜，邊聊天、邊感受這份屬於新宿夜晚的迷人風情。
地址：〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２
營業時間：24 小時
靠強力WAKAMOTO輕鬆完成美食打卡
日本旅遊的魅力在於，從購物、美食到夜生活都精彩不斷。想讓旅程順利進行，健康的腸胃絕對是關鍵。不論是吃太多（畢竟來日本的天數有限，不清空美食清怎麼為下一批做準備？🤣）、吃太油，或是因飲食不習慣而導致的腸胃不穩，強力WAKAMOTO都能輕鬆應對。旅行必備的不只是能讓手機保持滿格的行動電源，為腸胃延長續航力的強力WAKAMOTO也同樣重要。一路吃遍拉麵、居酒屋、甜點，也能放心逛藥妝、買伴手禮，讓旅程從早到晚都維持最佳狀態。除了大瓶裝，也有輕便的「顆粒版若元胃腸錠」可選擇，拉麵、壽司、甜點一路吃下去都不是問題！
帶著強力WAKAMOTO安心大吃大逛，在有限的東京假期裡盡情享受美食與購物，把滿滿的美好回憶帶回家吧！
想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！
