從新手到能手！土城警搏擊課強化身手

社會中心／綜合報導

土城分局於114年12月9日辦理「初任警職搏擊技術訓練」。（圖／翻攝畫面）

土城分局為強化新進同仁執勤面對不服從、抗拒及暴力行為時之安全防護與控制能力，於114年12月9日辦理「初任警職搏擊技術訓練」。特別邀請中華民國大師運動協會威爾力斯股份有限公司蔡豐穗副秘書長透過系統化之訓練課程，引導新進同仁建立正確攻防觀念，提升執法過程之安全性與有效性。

本次訓練內容包含戰鬥姿勢、步伐運用、基礎拳擊、基礎腿法及拳腿組合等項目，由教練逐項講解示範，並搭配案例分析及情境式操作，協助員警掌握穩定站姿、動作控制、出手精準度與臨場反應等核心能力。課程強調「安全優先」與「實務可用」原則，使同仁能在真實執勤環境中有效應對突發狀況、降低人員受傷風險。

本次訓練內容包含戰鬥姿勢、步伐運用、基礎拳擊、基礎腿法及拳腿組合等。（圖／翻攝畫面）

土城分局分局長陳建龍表示，搏擊技術為警察面對突發暴力或抗拒情形時之重要技能，透過訓練可強化同仁自我防護能力並提升現場處置品質。本分局此次依執勤需求規劃相關訓練課程，完善自我防衛技能之培訓，期盼每位同仁都能帶著更成熟的技術與更強的自信投入第一線工作，平安執勤、平安返家，守護社會持續安定。

