從旅途到臥室的舒壓哲學：選對好枕頭，睡出健康與開運體質
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。
不少露營與車宿愛好者分享，旅途中最大的困擾之一，往往來自夜間休息時缺乏合適的枕頭支撐。一般居家枕頭體積較大、不易攜帶，而常見旅行用充氣枕則較難滿足完整睡眠需求，使得外出過夜時，睡眠品質容易打折。
在選擇外出用枕頭時，露營與車宿族群多半會關注三個重點：
『是否方便攜帶與收納』、『支撐性與透氣性如何』、『清潔保養要方便』。能兼顧這些條件的行動睡眠用品，才能真正提升外出過夜的睡眠體驗。
專注於健康睡眠的 MIT 寢具品牌 TENDAYS指出，外出用枕頭的設計關鍵，不只是體積大小，更在於是否能在露營、車宿或住飯店過夜時，提供接近居家枕頭的穩定支撐，讓使用者在非慣性的睡眠環境中，也能快速入眠。
因應車宿、露營與外出住宿需求，TENDAYS 推出『健康隨身枕』，平時可輕鬆收納攜帶，展開後呈現接近一般枕頭的結構，旅途過後也只需清潔枕套就能輕鬆維持枕芯潔淨，非常適合於帳篷、車內或飯店住宿等場景使用，讓旅遊族群出門在外，都能維持良好的睡眠品質。
TENDAYS 健康隨身枕 (7cm 8cm 9cm 高度可選)
市價5689 獨家價 4658 (特價走期1/16-1/31)，活動期間限量送愛心枕
而針對居家開運，這款健康枕更是不容錯過！「枕頭」在風水學中象徵地位與靠山，換上一顆支撐力佳、能徹底釋放肩頸壓力的健康枕，不僅能改善睡眠品質，更能幫您「除舊佈新」排解整年的疲勞磁場。讓您在每一晚的安穩睡眠中，吸納健康能量，睡飽了，好運自然跟著來！
TENDAYS希臘風情紓壓枕 2入組(7/8/9/10cm高可選)
市價9969 獨家價 8588 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用保潔墊X2
除了枕頭的更新，床墊更是決定睡眠品質的關鍵。如果您覺得家中的老舊床墊支撐力不足，或是過年期間親友返鄉需要加床，這款TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊正是您的「救星級」選擇。
它採用了高密度紓壓材質，能細膩貼合人體曲線，將累積一整年的全身壓力均勻分散。無論是放在原本的床墊上作為「體感升級」，還是直接鋪在木地板或和室使用，都能提供絕佳的支撐力，告別睡醒後腰痠背痛的困擾。
特別是在農曆新年這個全家團圓的時刻，為辛苦了一整年的長輩或自己換上一層「柔睡保護」，不只象徵著「生活躺贏、步步高升」的好兆頭，更是一份最有感的健康賀禮。讓身體在每一次翻身中，都能感受到被溫柔包覆的幸福感，用最飽滿的精神迎接新的一年！
TENDAYS 舒眠柔睡紓壓床墊 3尺標準單人(20cm厚記憶床)-買床送枕
市價39800 獨家價 32238 (特價走期1/16-3/3)，活動期間限量送枕用＋床用保潔墊
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 12
2026馬年居家換新清單來了！招財小物限時折扣 韓國爆紅「雲朵燈」千元入手 小米掃拖機、Emma床墊降萬元 8大優惠快收藏｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，想為家裡帶來新氣象，不一定要大動工程，只要換上一些有亮點的小物，就能讓整體氛圍大升級！「揪愛Mei」小編整理了居家換裝的好物推薦，不只有高質感、高顏值的家飾品，同時也找到了超有誠意的折扣家電，讓你用甜甜價把家裡的大小角落一次升級。Yahoo夯好物 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
走進空間多樣美學 小宅的生活放大感│17坪
在現代都市生活中，擁有一個溫暖且充滿個性的家是每個人的夢想，而這樣的家除了好的設計，人的五感與空間的情感也需要相互配合，透過溫潤有質感的建材，讓居住者能在日常生活中感受到空間帶來的溫暖與舒適。本案為17坪的小宅，異數空間室內設計劉志傑設計師透過細節打造成一個充滿質感與藝術氣息的家。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈2026刷卡攻略〉出國血拼多張卡片回饋超過10% 這兩張旅日神卡優惠亮點多
2026 出國神卡出爐 多張卡片回饋超過 10%鉅亨網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
天使總監為家族打造雙風格－兒子家|現代風|40坪
薄霧中，澄澈小溪淙淙流淌，發出潺潺水聲，更顯寧謐清幽，使焦躁心緒漸漸沉澱，感到輕盈放鬆。三宅一秀 室內設計郁琇琇設計師以精緻時尚的現代語彙勾勒出家邸輪廓，並同步融入自然休閒元素，構築景觀飯店般的高規格訂製宅。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沉靜木域 隱透內斂華韻｜現代風｜25坪
新婚夫妻購得25坪新宅，在《幸福空間》看到合唯室內裝修設計的作品十分喜歡，由吳樂琦設計師操刀下，針對屋主夫妻的需求，重新調整格局與建材搭配，將原建商規劃的小三房格局變身為舒適且具備高收納效能的住宅樣貌。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星巴克買1送1來了 超商大咖啡「加10元爽喝2杯」
星巴克今（16日）推出「買1送1」好友分享日，7-11超商1/16~1/18，限時3天，特大濃萃美式任選第二杯10元、特大厚乳拿鐵選第二杯10元。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
年節送禮送健康！燕窩雞精、機能保健3折起，長輩親友都滿意
農曆春節將至，還在煩惱伴手禮怎麼挑嗎？送餅乾糖果怕太甜，送水果怕不耐放，今年不如「送健康」最貼心！Yahoo購物中心祭出「保健品類日」強檔優惠，1/13 至 1/15 限時三天，燕窩、雞精、機能保健品最低3折起！ 無論是給長輩的滋補養身、給忙碌上班族的護肝提神，或是守護全家人的基礎保健，這裡通通有。把握這波超殺折扣，送禮送到心坎裡，荷包也能省大錢！Yahoo好好買 ・ 2 天前 ・ 發表留言
南門市場迎新湧人潮! "年菜首日開賣"推創意料理吸買氣
財經中心／陳孟暄 張智凱 台北報導今天是台北南門市場年菜開賣第一天，湧入大批人潮，多家攤商端出佛跳牆、東坡肉等年節必備料理，還有店家自創紅棗包芋泥，意外成為熱銷品項。不過受通膨影響，像是香腸平均漲20元至40元。還有業者說，人力成本同樣漲幅驚人，但選擇自行吸收希望不要影響買氣。俐落切下醬鴨、燻雞，東坡肉則切成大片厚實，雞、豬、鴨年節主角一次到位，南門市場採購月活動第一天，就吸引不少民眾前來採買。民眾：「先來看一下，到時候過年來就直接下手，因為過年人太多了，豬腳一定要的，蹄膀、魚啊，然後一個佛跳牆啊，一個蝦」。民眾：「年菜大部分都要一萬出喔，東西都滿貴的啊」。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)過年必吃的佛跳牆，魚皮、栗子、排骨酥、香菇、豬肚，滿滿一大鍋，料好實在。除了傳統年菜，業者也推出，像是「心太軟」，原本是紅棗包麻糬，店家自創加入芋泥內餡，意外成為熱銷品項，眼看年節人潮只會越來越多，店家也推出真空包裝，方便民眾提前備貨。南門市場攤商 黃小姐：「其實現在開始已經很多人來看年菜了，因為像我們的年菜可以幫客人做真空包裝，最主要是它復熱很方便，成本的話其實還是比較高一點啦，那其實這方面的話，其實我們是自己去吸收的」。另外，乾貨區同樣買氣熱絡，不過成本壓力反映在價格上，像是香腸，去年一斤260元，今年調漲20元，來到280元，做工繁複的煙燻香腸，去年一斤380元，今年也上漲40元，來到420元。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)南門市場攤商 蔡先生：「調薪啊，這個人事根本就會增加，還有一些電費，連糖都有漲價，漲的幅度很小，但是它是每個都要用到的，糖、鹽、醬油這些配料啊，就是這樣一點一點累積起來」。通膨讓原物料狂漲，加上人工、運費等多重壓力，攤商說漲價非不得已，但也有業者咬牙自行吸收，希望更多人來買年貨，一起開心過好年。原文出處：南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣 更多民視新聞報導新年禮盒大戰開打 業者拚創意業績翻倍娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購昔為曹西平「採茼蒿」！藍心湄悲慟「圍爐約定」成空民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
350元爽中大樂透1.1億元！ 幸運兒買法曝 還中了6注參獎
13日開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.1億元。台彩表示，幸運兒買法為電選包牌7個號碼，單組總投注金額350元，該組所投注的7注中，1注中頭獎，另有6注中參獎，得總獎金約1.10億元。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本鍍膜品牌KeePer鎖定台北內湖設立旗艦店！電子工單與會員點數回饋同步上線
看好台灣汽車美容市場商機，日本第一連鎖鍍膜品牌KeePer繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等門市後，今日 (1/12) 再度宣布，位於台北市內湖區的旗艦店正式開幕，日本總部KeePer技研社長也特別來台參與開幕活動，表達對台灣市場的重視，董事長彭仕邦則表示很榮幸在KeePer創立40周年的時刻，在台灣市場迎來重要里程碑，同時宣布2026年將導入電子工單系統、會員制度，除了邁向ESG永續經營目標，也進一步優化顧客體驗。地球黃金線 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
2026日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
農曆年間親朋友好聚會多，加上冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 2
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 338
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 9 小時前 ・ 9
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 227
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 82
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 75
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2